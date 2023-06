Während der Drag-Lesung in Bogenhausen kommt es zu Protesten, ein Trans-Mädchen nimmt aus Angst vor Gewalt nicht an dieser teil und eine Klebeaktion von Klimaaktivisten verzögert einen Rettungseinsatz. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

München zeigt die Regenbogenflagge Während einer Drag-Lesung für Kinder stehen sich vor der Bogenhauser Bücherei Befürworter und Gegner gegenüber, die Kritiker deutlich in der Unterzahl. Eine Gruppe versucht in das Gebäude einzudringen - offenbar für eine Störaktion. (SZ Plus)

Neun von zehn Apotheken bleiben am Mittwoch geschlossen Auch viele Münchner Apothekerinnen und Apotheker beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag. Vor welchen Problemen sie stehen - und was sie nun fordern. (SZ Plus)

München steht vor historischem Wohnungsgeschäft 231 Wohnungen für 125 Millionen Euro: In dieser Woche entscheidet der Stadtrat über den Ankauf des Hohenzollernkarrees in Schwabing. Das Kommunalreferat hält den Kaufpreis für angemessen. (SZ Plus)

Klebeaktion von Klimaaktivisten verzögerte Rettungseinsatz Die Anfahrt eines Notarztwagens habe durch die Aktion der "Letzten Generation" am Montag etwa zehn Minuten länger gedauert, teilten die Beamten mit. Ein Patient mit Verdacht auf Herzinfarkt musste demnach länger auf Hilfe warten.

"Ich seh' besser aus als Söder und bin 'n Mann des Volkes" Der Berliner "Seeed"-Frontmann Peter Fox beglückt mit seinem lang erwarteten zweitem Solo-Album "Love Songs" die Fans im ausverkauften Circus Krone. (SZ Plus)

Olympiagelände: Stadtrat-Koalition will abgebrannte Friedenskirche von "Väterchen Timofei" wiederaufbauen

Inklusionssport: Münchner treten bei Special Olympics World Games an

Nymphenburger Straße: Serieneinbruch in Gaststätten

