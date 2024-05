Von Stefanie Witterauf

In der ersten Reihe sitzt ein Einhorn mit glitzerndem Horn und Regenbogenflügeln und quakt. Mit ihm quakt das ganze Publikum. Achtzig Kinder und Erwachsene sind am Sonntagvormittag zur "Drag-Lesung für Groß & Klein" in den Gasteig HP8 gekommen. Nach der Pause, in der sich die Kinder die Nägel lackieren lassen können, steht die Tür offen, um frische Luft hineinzulassen.