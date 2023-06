Vor der Bibliothek in Bogenhausen, in der am Dienstag eine Drag-Lesung für Kinder ab vier Jahren abgehalten wurde, trafen Protest und Solidaritätsbekundungen aufeinander.

Von Joachim Mölter

Man kann es als Randnotiz bezeichnen, was die Kommunalreferentin Kristina Frank am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte. Das Foto, das sie ihrer Mitteilung beifügte, war jedenfalls am Rande der Bühne aufgenommen worden, auf der da gerade Micky Wenngatz sprach, die Vereinsvorsitzende von "München ist bunt" und Stadträtin der SPD. Wenngatz hatte für diesen Nachmittag aufgerufen zu einer Demonstration für eine Drag-Lesung in der Stadtbibliothek, und Franks Foto sollte zeigen: Die frühere OB-Kandidatin war auch dabei bei der Solidaritätsaktion, sogar mit zwei Parteikollegen, den Stadträten Thomas Schmid und Winfried Kaum. Drei CSU-Mitglieder also, und das ist mehr als eine Randnotiz.