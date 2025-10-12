Spanien – das klingt nach Sommer, Sonne und Meer. Und nach Musik. Dazu passend geht das Münchner Rundfunkorchester mit dem Programm Klassik Olé! und KiKA-Moderator Juri Tetzlaff auf eine turbulente Rundreise für die Ohren – mit vielen mitreißenden Melodien. Für das spanische Flair sorgen zudem die Tanzeinlagen der Ballettschule Ottobrunn. Das Konzert in der Reihe „Klassik zum Staunen“ ist am Samstag, 18. Oktober, um 14 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld zu erleben.

Während die einen noch den Sommer nachklingen lassen, bringen die anderen schon passend zu den Lebkuchen in den Supermarktregalen das Grimmsche Märchen von Hänsel und Gretel auf die Bühne: Das Kammerorchester Concierto München unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto spielt es am Sonntag, 26. Oktober, nach der Musik von Engelbert Humperdinck als Oper für die ganze Familie. Gleich dreimal präsentieren sie das musikalische Abenteuer von den tapferen Geschwistern, die zum Beerensammeln in den Wald geschickt werden und dort ein geheimnisvolles Lebkuchenhaus entdecken. Die Aufführungen um 11, 12.30 und 14 Uhr im Gasteig HP8 sind für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Auch im Münchner Theater für Kinder ist das Märchen von Hänsel und Gretel zu erleben, wo es jüngst Premiere hatte. Wie so häufig in den Inszenierungen des ehemaligen künstlerischen Leiters geht es auch in diesem Fall viel freundlicher zu als in der Originalvorlage. Etwa wenn der neue künstlerische Leiter Thomas Trüschler in der Rolle des „Wolpi“, eines bayerischen Fabeltiers, den Geschwistern die als Wegmarkierung im Wald gestreuten Brotkrumen wegfuttert. Ihnen dann aber doch hilft, die Orientierung wiederzugewinnen. Die nächsten Vorstellungen gibt es am Sonntag, 19. Oktober, um 10 Uhr und am Samstag, 25. Oktober um 15 Uhr.

Beste Freunde sind Eddi-Bär und der kleine Rabe Socke – auch wenn dieser vom Teilen nicht viel hält. (Foto: Kammerpuppenspiele Bielefeld)

Angst so ganz allein in der Nacht? Sich im Dunkeln zu fürchten, macht doch nichts, denn „ein bisschen Schiss hat jeder“, findet Eddi-Bär. Er ist der beste Freund des kleinen Raben Socke, Titelheld der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Anett Rudolph und Nele Moost. Das muntere Federvieh kommt vom 1. bis 5. November ins Deutsche Theater geflattert. Wo es eines schönen Morgens feststellen muss, dass sich ein Wolf in seiner selbst gebauten Burg eingenistet hat – und sie nicht mehr hergeben will.

Das schreit nach Vergeltung! Socke trainiert mit Eddi-Bär und will den Wolf hauen, bis der Milchzahn wackelt. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung? Die Kammerpuppenspiele Bielefeld, bekannt für ihre ausgeklügelten und liebevollen Kinderbuch-Bearbeitungen von „Räuber Hotzenplotz“ bis zu den „Olchis“, zeigen ihre Mischung aus Figurentheater, Gesang und Schauspiel im Silbersaal.

Die Köpfe hinter „Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“: Josef Parzefall (links) und Richard Oehmann. (Foto: Matthias Köpf)

Ein weiterer populärer Bilderbuch-Held, der Kleine Siebenschläfer, der nicht einschlafen wollte, feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Grund genug für seine Schöpferin, die Sprecherin und Bestsellerautorin Sabine Bohlmann, ihn mit einem vielstimmigen „Lesical“ hochleben zu lassen. Sie wurde bereits als „Vorlesekünstlerin des Jahres“ ausgezeichnet, entsprechend vielstimmig gestaltet sie sicher auch am 26. Oktober um 14 Uhr ihre Veranstaltung im Jella Lepman-Saal auf Schloss Blutenburg.

Als Meister vieler Stimmen gelten auch Richard Oehmann und Josef Parzefall, die beiden Macher von Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater: Seit gut 30 Jahren sprechen sie alle Rollen ihrer Hörspiele, mit denen die Handpuppenspieler auch auf kleiner Bühne in ganz Bayern auftreten. Am Dienstag, 21. Oktober, sind sie um 16.30 Uhr mit Kasperl und der Zwackilutschku im Pfarrsaal St. Wolfgang, Wolfgangsplatz 9 zu Gast.

Was das ist? Nun, am „Zwackilutschku-Tag“ in Kasperls Heimatstadt Hinterwieselharing wird in jedem Haus fleißig Pudding gekocht, denn nach einer alten Sage verwandelt sich einer davon in den allwissenden Zwackilutschku. Dumm nur, dass ausgerechnet der Pudding verschwindet, den die liebe Großmutter gekocht hat. Den Vorverkauf für diesen mit viel Liebe und Weisheit angerührten „geballten bairischen Irrsinn“, wie Luise Kinseher lobte, übernimmt ab 13. Oktober „Buch und Töne“ in der Weißenburger Straße 14.