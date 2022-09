Ein 25 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Dornach für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, als er sich seiner Verhaftung widersetzte und flüchtete. Beamte der Polizeiinspektion 27 in Haar hatten den Mann gegen 22 Uhr in seiner Unterkunft aufgesucht, um einen sogenannten "abwendbaren Haftbefehl" wegen Sachbeschädigung zu vollstrecken. Da der 25-Jährige die geforderte Zahlung in Höhe von mehreren Hundert Euro nicht leisten konnte oder wollte, sollte er festgenommen werden. Dabei wehrte sich der 25-Jährige jedoch, er stieß die Polizisten weg und ergriff die Flucht.

Bei der anschließenden Fahndung wurden rund ein Dutzend Streifenwagen und auch ein Hubschrauber eingesetzt. Zivilbeamte entdeckten den Mann letztlich in der Nähe seiner Wohnunterkunft und nahmen ihn bei der Rückkehr in sein Zimmer fest, diesmal ohne weitere Gegenwehr. Neben der Ersatzfreiheitsstrafe erwarten den 25-Jährigen nun auch Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.