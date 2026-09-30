Zum Hauptinhalt springen

Doris Dörrie über ihren neuen FilmLustiger Sterben mit Pflegeroboter

Lesezeit: 5 Min.

Frau Winkler (Angela Winkler) und ihr Pflegeroboter im Film „Frau Winkler verlässt das Haus“.
Frau Winkler (Angela Winkler) und ihr Pflegeroboter im Film „Frau Winkler verlässt das Haus“.
Foto: Mathias Bothor/Zeitsprung Pictures / Wild Bunch

In ihrem neuen Kinofilm erzählt Doris Dörrie von einer alten Dame, ihrem Pflegeroboter und einem dringenden Todeswunsch. Kann man über Krankheit und Alter eine Komödie machen?

Interview von Josef Grübl

SZ bei Google bevorzugen

Den ganzen Tag über hat Doris Dörrie Interviews in Berlin gegeben, Ermüdungserscheinungen zeigt sie keine. Im Gegenteil: Als die Regisseurin und Autorin spätnachmittags zum vereinbarten Zeitpunkt anruft, erzählt sie gleich sehr leidenschaftlich über ihren neuen Kinofilm „Frau Winkler verlässt das Haus“ – fast so, als spräche sie das erste Mal darüber. Im Film geht es um eine alte Dame, die allein in einem großen Haus lebt und nach einem Sturz Hilfe benötigt. Ihre Tochter hat keine Zeit, also wird ein Pflegeroboter angeschafft. Den mag Frau Winkler zwar nicht, doch er macht seine Sache gar nicht so schlecht. Und vielleicht hilft er ihr sogar beim Sterben. Die Münchner Regisseurin blickt in unsere nahe Zukunft, es geht um Einsamkeit, Alter, Pflege, künstliche Intelligenz und Tod. Sie erzählt das aber ganz leicht und humorvoll. Lachen hilft, sagt Dörrie – und empfiehlt ihr ganz persönliches Humorprogramm.

Zur SZ-Startseite

Kino
:Jetzt auch mit eingebautem Sterbehilfeservice

In Doris Dörries neuem Film „Frau Winkler verlässt das Haus“ kümmert sich ein Pflegeroboter um eine alte Frau – was immer noch besser ist, als wäre sie ganz allein. Eine melancholische, leider gar nicht abwegige Zukunftsvision.

SZ PlusVon Martina Knoben

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite