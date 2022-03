Alles, was heldisch ist, hat Doris Dörrie eigentlich immer abgelehnt. "Jetzt haben wir Kriegshelden wie ganz früher", sagt sie, "wie in der ,Ilias', wie Achill." In ihrem neuen Buch deutet sie die Erzählform des Heldenmythos neu.

(Foto: Dieter Mayr)