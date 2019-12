Beim Abbiegen eines Lkw in München sind am Mittwoch etwa 80 Kästen Weißbier zu Bruch gegangen. Die kostbare Ladung kam in der Kurve ins Rutschen und verteilte sich auf einer Kreuzung und angrenzenden Straßenbahnschienen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Feuerwehrleute sperrten die Straße und halfen dem Fahrer, die zerschellten Flaschen von der Kreuzung zu fegen. Auch beim Verladen der Kästen packten sie demnach mit an, um die Behinderungen für den Verkehr so kurz wie möglich zu halten. Trotzdem sei der Verkehr erheblich beeinträchtigt worden.

Außer den zerbrochenen Bierflaschen sei kein Sachschaden entstanden. Weshalb die Ladung ins Rutschen geriet blieb unklar.