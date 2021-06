Die beiden Betrunkenen waren auf dem Weg ins Schwimmbad, als sie in Streit gerieten. An der Donnersbergerbrücke wollte die Frau alleine nach Hause fahren, als die Situation eskalierte.

Ein Mann hat seine Partnerin nach Angaben der Bundespolizei im Streit gegen eine einfahrende S-Bahn in München gestoßen. Die beiden Betrunkenen seien auf dem Weg in ein Schwimmbad aneinandergeraten, hieß es am Mittwoch. Die Frau wollte daraufhin alleine nach Hause fahren.

Um seinen Haustürschlüssel aus der Wohnung seiner Partnerin zu holen, folgte ihr der 36-Jährige. Im andauernden Streit stieß er sie demnach gegen die einfahrende Bahn an der Donnersbergerbrücke. "Die Frau stürzte zu Boden und zog sich Schürfwunden zu", hieß es in der Mitteilung. Die 39-Jährige zeigte den Mann nach dem Angriff vom Dienstagnachmittag an.