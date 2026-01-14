Im Münchner Westen drohen den Pendlerinnen und Pendlern auf Jahre – wenn nicht sogar Jahrzehnte – hinaus massive Verkehrsbeeinträchtigungen. Dies liegt insbesondere daran, dass die in die Jahre gekommene Infrastruktur, die teils aus den Sechziger- und Siebzigerjahren stammt, grundlegend saniert oder neu gebaut werden muss. In spätestens 15 Jahren steht dabei eines der größten Infrastrukturprojekte an: der Neubau der Donnersbergerbrücke, die mit etwa 150 000 Fahrzeugen zu den meistbefahrenen innerstädtischen Brücken Europas zählt. Über die Frage, wie die neue Donnersbergerbrücke aussehen und welche Funktionen sie künftig erfüllen soll, ist allerdings schon jetzt ein Streit entbrannt.

Noch in diesem Frühjahr wird Münchens Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) den Stadtrat damit befassen, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau der Donnersbergerbrücke in Auftrag zu geben. Und bereits im Vorfeld stellt Ehbauer klar, dass sie sich mehr wünscht als eine reine Querung auf dem Mittleren Ring. Die Donnersbergerbrücke, so die Baureferentin, sei „eine Landmarke für Münchens Westen“; der Neubau biete die große Chance, sie neu zu denken – „funktional, aber gleichzeitig städtebaulich und gestalterisch viel ansprechender als heute“, sagt sie auf SZ-Nachfrage.

Wie das aussehen könnte, beschreibt ein Sprecher des Baureferats: mit Begrünung, Begegnungszonen, Mehrfachnutzungen wie Gewerbe sowie deutlichen Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer. Denn Fakt ist: Aufenthaltsqualität bieten derzeit weder die Brücke noch die Umgebung.

Diese Vorstellungen lösen nicht zuletzt bei der CSU im Münchner Rathaus „Irritationen“ aus, wie Stadträtin Veronika Mirlach sagt. Mehr noch: „Uns stellen sich die Nackenhaare auf.“ Bei einer Machbarkeitsstudie für eine derart wichtige Brücke, so die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion aus CSU und Freien Wählern, müssten grundsätzlich „verkehrliche Aspekte“ im Vordergrund stehen. „Wir sind der Auffassung, dass es die primäre Aufgabe ist, den Verkehrsfluss sicherzustellen, bevor man über Begrünung oder Gewerbe diskutiert“, sagt Mirlach.

Für Fußgänger und Radfahrer soll beim Neubau der Donnerbergerbrücke mehr Raum geschaffen werden. (Foto: Florian Peljak)

Dass die etwas mehr als 1100 Meter lange und bis zu 47 Meter breite Brücke des Mittleren Rings, die von Süd nach Nord die Landsberger Straße, ein Parkhaus, das Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs, Parkplätze sowie die Arnulfstraße überquert, neu gebaut werden muss, ist unstrittig. Derzeit laufen – voraussichtlich bis 2029 – zahlreiche Instandsetzungsarbeiten, um die Lebensdauer zu verlängern. Bei einer der letzten routinemäßigen Bewertungen aber erhielten mehrere Bauteile der Donnersbergerbrücke gerade noch die Note „ausreichender Zustand“; ein Brückenteil erhielt sogar die Einstufung „nicht ausreichender Zustand“.

Ein Neubau ist daher unumgänglich, soll aus Sicht des Baureferats aber eben mehr sein als eine reine Querung. Neben den verkehrlichen Anforderungen, so ein Sprecher, sollen im Rahmen der Machbarkeitsstudie auch „umfassende städtebauliche Fragestellungen untersucht werden“. Darunter die Einbindung der Brücke in das umliegende Stadtgefüge, die Vernetzung angrenzender Quartiere, gestalterische und räumliche Aspekte sowie Auswirkungen auf die Lärmsituation, das Stadtklima und ökologische Funktionen.

Auch Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr etwa durch großzügigere Wegeführungen, bessere Querungsmöglichkeiten und eine klare Trennung der Verkehrsarten sollen untersucht werden. Darüber hinaus, so der Sprecher, würde geprüft, inwieweit „zusätzliche Aufenthaltsqualität“ auf, unter oder neben der Brücke technisch, rechtlich und wirtschaftlich realisierbar sei.

Aufenthaltsqualität bieten derzeit weder die Donnersbergebrücke noch die Umgebung. (Foto: Florian Peljak)

Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) stellt klar, dass es die primäre Aufgabe der Brücke sei, einen flüssigen Verkehr zu ermöglichen. Der Neubau, so der OB-Kandidat, biete jedoch die Chance, auch die Passierbarkeit für den Rad- und Fußverkehr zu verbessern und den öffentlichen Personennahverkehr besser anzubinden. „Die Donnersbergerbrücke ist wirklich kein Hingucker. Wenn wir schon den Riesenaufwand eines Neubaus betreiben müssen, dann sollten wir auch ein Bauwerk schaffen, das städtebaulich attraktiv ist“, sagt Krause. Und in einer derart prominenten Lage mit imposantem Blick auf Hauptbahnhof und Frauenkirche müsse die gestalterische und städtebauliche Dimension eine Rolle spielen, betont Münchens Zweiter Bürgermeister.

Dies sieht indes der Fraktionssprecher der FDP im Stadtrat, Jörg Hoffmann, ganz anders und spricht von „verfehlten grünen Träumereien“. Hoffmann bringt vielmehr eine ganz andere Lösung ins Spiel, die aus Reihen der Liberalen seit Jahren immer wieder zu vernehmen war: die Tieferlegung des Mittleren Rings. „Wir haben den Tunnel bereits vor Jahren vorgeschlagen“, so Hoffmann.

Dieser Idee indes erteilt das Baureferat eine Absage. Aufgrund von „Kollisionen mit anderen Bauvorhaben“, insbesondere der zweiten Stammstrecke unterhalb der Donnersbergerbrücke, sei eine Untertunnelung keine Option, so ein Sprecher. Auch Münchens Zweiter Bürgermeister Krause spricht sich gegen die Tunnellösung aus. Die Belastung für die Anwohner in Neuhausen und im Westend durch eine Baustelle mit einer Dimension von etwa zehn Jahren sei nicht akzeptabel – und ein Tunnel wäre keine Lösung für Fußgänger und Radfahrer.

Hoffmann jedoch pocht auf eine Machbarkeitsstudie für einen Tunnel, denn nur diese könne die Realisierbarkeit und auch die Kosten für ein solches Projekt aufzeigen. Sollte ein Tunnel als Lösung ausscheiden, fordert er eine „effiziente Lösung“ ähnlich dem Neubau der Luegbrücke am Brenner: Erst die neue Brücke bauen, dann die alte abreißen.

Bis es so weit kommt, müssen sich die Münchnerinnen und Münchner aber noch gedulden und mit einer Brücke leben, die wahrlich keine Schönheit ist – aber ihren Zweck noch erfüllen muss.