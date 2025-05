Ein Auto ist laut Polizei in München in eine Haltestelle gefahren. Bei dem Vorfall im Bereich der Donnersbergerbrücke seien drei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Berufsfeuerwehr München via X mit. Insgesamt spricht die Feuerwehr von sieben Verletzten. Der Rettungsdienst sei mit einem Großaufgebot vor Ort.