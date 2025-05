Einen Tag nach dem Unfall an der Donnersbergerbrücke am Mittwochmittag befindet sich eine der Verletzten weiterhin in kritischem Zustand. Ein Polizeisprecher sagte, eine 22-jährige Studentin sei „noch nicht über den Berg“, nachdem sie wegen schwerer Kopfverletzungen notoperiert werden musste. Ihr Zustand habe sich über Nacht leicht verbessert, jedoch bestehe weiterhin Lebensgefahr.