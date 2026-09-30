Es ist ein Skandal, dass Houston hierzulande kaum für seine Rapszene bekannt ist. Immerhin kommt mit Travis Scott einer der derzeit erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft aus der texanischen Metropole. Allein das wäre Grund genug, Houston neben Atlanta zur Rap -Hochburg der Gegenwart zu erheben. Dabei gibt es noch einen weiteren, mindestens genauso berühmten und einflussreichen Künstler, der sich von Houston aus ausgemacht hat, den modernen Hip-Hop musikalisch aufzupeppen: Don Toliver. Ende Oktober kommt er nach München .

Klar, dass die beiden Rap-Größen aus dem Süden der Vereinigten Staaten gemeinsame Sachen machen. Denn Don Toliver, 32 Jahre alt, bürgerlicher Name Caleb Zackery Toliver, hat seinen Durchbruch seinem Kollegen Travis Scott zu verdanken. 2018 war er in „Can’t say“ auf dessen Album „Astroworld“ zu hören und erreichte so aus dem Stand ein Millionenpublikum. Seitdem folgen Grammy-Nominierungen und Rekorde, Don Tolivers aktuelles Album „Octane“ hat seit Veröffentlichung Ende Januar die magische Marke von einer Milliarde Streams geknackt.

Der Erfolg baut vorrangig auf Don Tolivers Sound, der sich zwischen melodischem Sing-Sang-Trap, R’n’B und psychedelischen Klängen bewegt. Wie viele seiner heutzutage erfolgreichen Kollegen aus Houston, Atlanta und dem Rest der Welt setzt Don Toliver dabei vordergründig in den Hooks auf Autotune, die vielleicht gerade deshalb viel präsenter bleiben als die Passagen, in denen er sich dem klassischen Sprechgesang widmet. Vielleicht liegt es auch daran, dass Don Toliver in Sachen Rap nicht unbedingt aus der Masse heraussticht, die in dieser Disziplin um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlt. Wird es melodischer, ist Don Tolivers Sound hingegen etwas Besonderes, was auch an seiner Stimme liegen dürfte, die so schmerzverzerrt-nasal ist, dass es schon wieder schön klingt.

Die musikalische Prägung hat Don Toliver von zu Hause mitbekommen: Schon sein Vater war in der Musikszene von Houston unterwegs. Don Toliver selbst hingegen wollte als Teenager zunächst Computerspiele entwickeln, obwohl ihn seine Mitschüler regelmäßig baten, zu rappen. Irgendwann dachte er sich: „Wenn sogar die coolen Kids zu mir kommen, dann kann ich es schaffen!“ Also wandte er sich der Musik zu und versuchte, seine ersten Aufnahmen unter die Leute zu bringen. Dafür klapperte er an den Wochenenden die Clubs der Stadt ab – manchmal bis zu fünf auf einmal, wie er mal erzählt hat.

Der Karrierestart als Rapper ist auch in der heimlichen Hip-Hop-Hochburg Houston kein Selbstläufer – es sei denn, man lernt eines Tages den Lokalmatador Travis Scott bei einem NBA-Spiel kennen. Wobei man dazu sagen muss, dass sich Don Toliver dieses Treffen hart erarbeitet hat: Jahre zuvor hatten er und seine Freunde bereits erste Songs an Travis Scotts Umfeld geschickt und über die Jahre den Kontakt ausgebaut.

Der Karriereplan ist aufgegangen – und Houston um einen Künstler reicher, der einst in den Clubs seiner Heimatstadt die DJs belabern musste, dass sie seine Songs spielen und nun die Hallen der Welt füllt. Im Sommer war Don Toliver in Nordamerika unterwegs, die Tour endete Anfang September in New York. Ende Oktober geht es für ihn nach Europa. Und der raue Sound aus Houston nach München.

Don Toliver, 29. Oktober, 20 Uhr, Olympiahalle München