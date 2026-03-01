Auch ein Bürgermeister macht mittags mal Pause von der Arbeit, Dominik Krause hat sie in jüngerer Zeit oft damit verbracht, für seine Beförderung zu werben – vom Zweiten Bürgermeister der Stadt München zu deren Oberbürgermeister. Dafür verzichtet der Kandidat der Grünen auch mal auf ein warmes Essen und stellt sich in die Kälte, um Broschüren und kleine Werbegeschenke zu verteilen.
Dominik Krause bei der KommunalwahlDer Jungspund, für den zu wenig vorangeht
Dominik Krause, 35, ist im Oktober 2023 zum Zweiten Bürgermeister aufgestiegen. Trotz aller Sympathie gerade bei der jüngeren Generation wäre es schon ein Erfolg, wenn der Grünen-Politiker gegen den amtierenden OB in die Stichwahl einziehen könnte.
Von Joachim Mölter
