Auch ein Bürgermeister macht mittags mal Pause von der Arbeit, Dominik Krause hat sie in jüngerer Zeit oft damit verbracht, für seine Beförderung zu werben – vom Zweiten Bürgermeister der Stadt München zu deren Oberbürgermeister. Dafür verzichtet der Kandidat der Grünen auch mal auf ein warmes Essen und stellt sich in die Kälte, um Broschüren und kleine Werbegeschenke zu verteilen.