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MeinungNeue StadtregierungMünchner Kindl an der Macht

Kommentar von Anna Hoben

Lesezeit: 2 Min.

Auf Augenhöhe mit dem Publikum in den sozialen Medien: Dominik Krause (Grüne).
Auf Augenhöhe mit dem Publikum in den sozialen Medien: Dominik Krause (Grüne). Florian Peljak

Die neue Münchner Stadtspitze ist auffallend jung. Mit dem Generationenwechsel zieht ein neuer Pragmatismus ins Rathaus ein.

Ob jemand jung oder alt ist, das ist eine Frage der Perspektive. Für ein Kindergartenkind sind alle Politikerinnen und Politiker steinalt. Für eine Bewohnerin im Seniorenheim ist der jetzige Altoberbürgermeister Dieter Reiter jung. Ganz allgemein lässt sich aber doch sagen: Wer unter oder um die 40 in verantwortungsvolle Positionen in der Politik kommt, der oder die ist für dieses Metier verhältnismäßig jung. So wie in anderen Führungspositionen eben auch.

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SZ PlusVon Anna Hoben

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