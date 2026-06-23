Zum Hauptinhalt springen

Hochzeit in München„Es ist etwas Besonderes, von einem schwulen Oberbürgermeister getraut zu werden“

Lesezeit: 3 Min.

Aufgekratzte Stimmung im Standesamt: Dominik Krause, C. Bernd Sucher (Mitte) und  Wolfgang A. Rehmann (rechts).
Aufgekratzte Stimmung im Standesamt: Dominik Krause, C. Bernd Sucher (Mitte) und  Wolfgang A. Rehmann (rechts). Stephan Rumpf

Erstmals traut Dominik Krause als Oberbürgermeister ein Paar: den liberalen Juden und Kulturmenschen C. Bernd Sucher und dessen katholischen Mann Wolfgang A. Rehmann.

Von Andrea Schlaier

SZ bei Google bevorzugen

So vermessen will der junge Oberbürgermeister nicht sein: den zwei Männern, die ihm an Lebensalter so deutlich voraus sind,  „weise Ratschläge mit auf den Weg zu geben, was sie für die Beziehung so beachten sollten“. Auch wenn sich Dominik Krause das qua Amt an diesem Montagnachmittag locker rausnehmen dürfte. Schließlich steht er heute als Münchens prominentester Standesbeamter vor dem Paar und vollzieht damit erstmals in seinem neuen Job als OB eine Trauung. Es ist nicht irgendeine: der Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde München Beth Shalom, C. Bernd Sucher, und sein Partner Wolfgang A. Rehmann geben sich das Ja-Wort.

Zur SZ-Startseite

Neuer Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde
:„Die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Feinden ist nur nützlich“

Beth Shalom München hat mit C. Bernd Sucher ein bekanntes Gesicht des deutschen Kulturlebens zum Vorsitzenden gewählt. Über Begegnungs- statt Erinnerungskultur, seine Meinung zu Netanjahu und den Umgang mit der israelkritischen Bewegung BDS.

SZ PlusInterview von Andrea Schlaier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite