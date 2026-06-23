So vermessen will der junge Oberbürgermeister nicht sein: den zwei Männern, die ihm an Lebensalter so deutlich voraus sind, „weise Ratschläge mit auf den Weg zu geben, was sie für die Beziehung so beachten sollten“. Auch wenn sich Dominik Krause das qua Amt an diesem Montagnachmittag locker rausnehmen dürfte. Schließlich steht er heute als Münchens prominentester Standesbeamter vor dem Paar und vollzieht damit erstmals in seinem neuen Job als OB eine Trauung. Es ist nicht irgendeine: der Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde München Beth Shalom, C. Bernd Sucher, und sein Partner Wolfgang A. Rehmann geben sich das Ja-Wort.