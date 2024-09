Er will nicht nur der Kandidat sein, der es eben machen muss

Oberbürgermeisterwahl in München

Kommentar von Heiner Effern

Ein Überraschungs-Coup ist es nicht mehr, dass Zweiter Bürgermeister Dominik Krause nun offiziell Oberbürgermeisterkandidat der Grünen werden will. Zu lange wurde er als einzig aussichtsreicher Bewerber seiner Partei gehandelt. Zu lange hat er dem nicht widersprochen. Der Zeitpunkt, an dem seine Fraktion nun mit dem Entschluss nach außen geht, verrät aber einiges über seine Ambitionen: Krause will nicht nur der Kandidat sein, der es eben machen muss, weil die eigentlich vorgesehene Katrin Habenschaden hingeschmissen und sich aus der Politik verabschiedet hat.