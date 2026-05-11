Sie sieht ein bisschen aus wie eine Goldmedaille, und als Alt-OB Dieter Reiter (SPD) dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Amtskette umhängt, erinnert das an Szenen von den Olympischen Spielen. Nur dass der Geehrte im Saal des Alten Rathauses Anzug und Krawatte trägt. Krause neigt leicht den Kopf, damit sein Vorgänger ihm das Accessoire anlegen kann. Ein Handschlag, eine Umarmung, Reiter will zurück zu seinem Platz, doch Krause winkt ihn noch mal her für gemeinsame Fotos.