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Antrittsrede von Dominik Krause„Eine klare Haltung wird es mit mir geben“

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Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) richtet sich während seiner Amtseinführung im Großen Sitzungssaal des Rathauses die Amtskette.
Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) richtet sich während seiner Amtseinführung im Großen Sitzungssaal des Rathauses die Amtskette. Peter Kneffel/dpa

In seiner Antrittsrede schlägt Dominik Krause eine historische Brücke zu einem politischen Vorbild – und erklärt, was München in den kommenden sechs Jahren bevorsteht.

Von Anna Hoben, Sebastian Krass, Martin Moser und Lisa Sonnabend

Sie sieht ein bisschen aus wie eine Goldmedaille, und als Alt-OB Dieter Reiter (SPD) dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Amtskette umhängt, erinnert das an Szenen von den Olympischen Spielen. Nur dass der Geehrte im Saal des Alten Rathauses Anzug und Krawatte trägt. Krause neigt leicht den Kopf, damit sein Vorgänger ihm das Accessoire anlegen kann. Ein Handschlag, eine Umarmung, Reiter will zurück zu seinem Platz, doch Krause winkt ihn noch mal her für gemeinsame Fotos.

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