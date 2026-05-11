Sie sieht ein bisschen aus wie eine Goldmedaille, und als Alt-OB Dieter Reiter (SPD) dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die Amtskette umhängt, erinnert das an Szenen von den Olympischen Spielen. Nur dass der Geehrte im Saal des Alten Rathauses Anzug und Krawatte trägt. Krause neigt leicht den Kopf, damit sein Vorgänger ihm das Accessoire anlegen kann. Ein Handschlag, eine Umarmung, Reiter will zurück zu seinem Platz, doch Krause winkt ihn noch mal her für gemeinsame Fotos.
Antrittsrede von Dominik Krause„Eine klare Haltung wird es mit mir geben“
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In seiner Antrittsrede schlägt Dominik Krause eine historische Brücke zu einem politischen Vorbild – und erklärt, was München in den kommenden sechs Jahren bevorsteht.
Von Anna Hoben, Sebastian Krass, Martin Moser und Lisa Sonnabend
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