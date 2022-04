Glosse von Stefan Simon

Es tut wirklich gut, ab und zu einen sitzen zu haben. Und wenn es sich häuft, umso besser. Aber ehe es nun zu Missverständnissen kommt: Es geht um die 51 Bänke, die am neuen Bauhausplatz im Domagkpark aufgestellt worden sind. So ein Platz, auf dem niemals einer sitzt, das wär' ja nichts.

Der "lebendige Mittelpunkt des neuen Stadtquartiers" sei das, schwärmte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, "man kann schön unter Bäumen sitzen - und das alles ganz ohne Konsumzwang". Eine Sache sollte man dennoch warnend hinzufügen: Es wurden dort noch erheblich mehr Bänke aufgestellt, doch die sind zum Sitzen alles andere als geeignet. Man bekäme auf ihnen einen nassen Hintern.

In Wahrheit sind sie ein Brunnen, und was für einer. Er erinnert ein bisschen an eine Wetten-dass-Wette. Die könnte so abgelaufen sein: Der Kandidat Olaf M. aus München kündigt an, mehrere Dutzend Sitzbänke so stapeln zu können, dass sie erstens nicht umfallen und zweitens hinterher Wasser an ihnen herunterläuft.

Das Publikum klatscht, der Moderator lacht und erinnert kurz an die in früheren Shows gestapelten Bierkästen oder Waschmaschinen. Dann das Kommando: Topp, die Wette gilt. Am Ende muss die Bürgermeisterin den Brunnen aufdrehen, bange Momente, doch nichts stürzt ein - und ganz München wird zum Wettkönig. Wegen der Bänke, wegen des Brunnens, wegen des Kandidaten, man weiß es nicht genau.

Stimmt so natürlich nicht. Es handelt sich um Kunst am Bau, geschaffen vom ebenso bekannten wie verehrten und verhassten Kunstprofessor Olaf Metzel. Von dem weiß man, dass er einen gewissen Hang zum Hochstapeln hat. Die Reihe begann mit Polizeiabsperrgittern und Einkaufswagen in Berlin, setzte sich mit ineinander verkeilten Wendeltreppen beim Münchner Goethe-Institut fort und nahm mit 780 ausrangierten Sitzen aus dem Nürnberger Fußballstadion noch lange kein Ende. Nun also der Domagkpark.

Seit Ostern fließt das Wasser aus den oberen Banklatten der sieben Meter hohen Skulptur. Einzelne Sitzbank-Elemente sind in der Nacht beleuchtet. Ein echter Hingucker, mit dem der Künstler außerdem eine neue Kunstrichtung einschlägt: "Umsonst und draußen" heißt das Projekt. Was bei Kosten von fünf Millionen Euro eben zugleich auch eine Tiefstapelei ist.