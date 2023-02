Von Josef Grübl

Von den Bäumen zu den Vögeln: Nach seinem Dokumentarfilm-Kinohit "Das geheime Leben der Bäume" widmet sich Jörg Adolph nun der Ornithologie. In seinem neuen Film "Vogelperspektiven" geht es hoch in die Lüfte, man sieht Bartgeier, Basstölpel, Turmfalken oder Eisvögel. Er lässt den Vorsitzenden des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern, Norbert Schäffer, und den Vogelbeobachter Arnulf Conradi zu Wort kommen. Beide schwärmen von der heimischen Vogelwelt, beide warnen aber auch davor, dass ihr Lebensraum auf der Erde immer knapper wird: In den vergangenen 60 Jahren hat Deutschland fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Der Film ist also ebenso kämpferisch wie informativ, bei der Premiere im Münchner City-Kino werden die Protagonisten sowie der Regisseur die Fragen des Publikums beantworten.

Vogelperspektiven, D 2022, Regie: Jörg Adolph, Premiere und Filmgespräch am Mi., 8. Feb., 20 Uhr, City, Sonnenstr. 12a