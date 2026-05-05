Würde man einen Dokumentarfilm drehen über die neue Leiterin des Münchner Dokumentarfilmfestivals, dann könnte er mit einer Nahaufnahme und einer markanten These beginnen. „Der Dokumentarfilm ist das Medium der Gegenwart“, sagt Adele Kohout im Gespräch – und dürfte damit Instagram-Influencerinnen, Tiktok-Fans und Youtube-Gurus gleichermaßen verblüffen. Nur der Dokumentarfilm, so Kohout weiter, könne komplexe Strukturen beleuchten, Menschen nachhaltig aktivieren und ihnen bei der Einordnung helfen. „Viele Leute lechzen nach dem Echten, dem Wahrhaftigen. Gerade jetzt, wo KI und synthetische Bilder große Themen sind.“