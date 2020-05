In seiner Collage "#Unfit. The Psychology Of Donald Trump" lässt der Amerikaner Dan Partland Psychiater und Journalisten über die mentale Verfassung des Präsidenten spekulieren.

Eröffnet wird das "Dok-Fest @ Home" mit dem feinfühligen Frauenporträt "The Euphoria Of Being".

Es ist schon etwas ganz Besonderes, fast ein bisschen suspekt in diesen Tagen, wenn eine Kulturveranstaltung zum geplanten Termin stattfindet. Das Dok-Fest München hat sich früh festgelegt: Trotz Corona wird am Mittwoch, 6. Mai, eröffnet. Doch statt wie bisher an vielen Orten der Stadt soll sich das renommierte Dokumentarfilmfestival ausschließlich hier abspielen: im Netz.

Dafür kooperiert man mit einem Anbieter aus Berlin, der dafür sorgt, dass die Zuschauer über die Website des Dok-Fests die Filme ihrer Wahl als Stream angezeigt bekommen. 4,50 Euro kostet das Ticket pro Film, jeweils 24 Stunden hat man dafür Zeit. Um die benachteiligten Partnerkinos zu unterstützen, kann jeder alternativ 5,50 Euro zahlen. Das Mehrgeld gehe direkt an Neues Maxim, City und Rio, wie es heißt. Der Festivalpass, sozusagen die Flatrate von "Dok-Fest @ Home", kostet 50 Euro. "Wir sind gespannt auf die Zahlungsmoral der Menschen", sagt Leiter Daniel Sponsel, der mit der Hälfte der Tickets aus dem Vorjahr rechnet (52400 Besucher kamen). "Wir wollen und müssen ein Signal senden, dass guter Content im Netz Geld kostet."

Konkret besteht der Content aus 121 aktuellen Dokumentarfilmen aus 42 Ländern, was bedeutet, dass ein Großteil der bereits kuratierten 159 Filme den Weg ins Digitale geschafft hat. Da geht es ja immer auch um Rechte und Vermarktungswege.

Der Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr das Frauenporträt The Euphoria Of Being

21 Welt- und 69 Deutschland-Premieren sind dabei, darunter Ai Weiweis Film Vivos über das Verschwinden von Studenten in Mexiko 2014, der empathisch-neugierige Beitrag Swinger - Die wunderbare Welt des Partnertauschs sowie #Unfit. The Psychology Of Donald Trump. Die analytische Collage des Amerikaners Dan Partland lässt Psychiater und Journalisten über die mentale Verfassung des Präsidenten spekulieren. Darin Sätze wie dieser: "Trump ist ein Soziopath, ein Sadist", wie der Buchautor Justin Frank in die Kamera sagt, "ein Rassist, ein Frauenfeind, ein Sexist im Allgemeinen, und ich denke, er ist ein Problem". Es gibt Filme über die Geigerin Hilary Hahn und die bayerische Band Dreiviertelblut, über den Nachwuchs von Borussia Dortmund und den vor zehn Jahren gestorbenen Künstler Christoph Schlingensief.

Alle drei Wettbewerbsreihen bleiben erhalten (Dok-international, Dok-deutsch, Dok-Horizonte), Dok-Forum und Dok-Education ebenso (siehe Text unten). Auch alle 14 Preise werden verliehen. Schwerpunktreihen drehen sich um Musik und lassen unter dem Titel "Lasting Memories" Zeitzeugen des Nationalsozialismus zu Wort kommen.

Eröffnet wird mit dem Frauenporträt The Euphoria Of Being. Darin entwickelt die Choreografin und Regisseurin Réka Szabó mit der 90-jährigen Holocaust-Überlebenden Éva Fahidi und der Tänzerin Emese Cuhorka über mehrere Monate eine Tanzperformance, die auf Fahidis Autobiografie fußt. Ein berührender, sinnlicher, zärtlicher Film. Vor der Premiere meldet sich Daniel Sponsel per Stream aus dem (leeren) Deutschen Theater. Von dort also, wo normalerweise hunderte Gäste das Dok-Fest zum quirligen Großereignis machen. Einen Vorteil hat die Online-Ausgabe indes: Sie dauert sieben Tage länger, bis zum 24. Mai.

Dok-Fest München @ Home, Mi., 6., bis So., 24. Mai, Programm und Tickets unter www.dokfest-muenchen.de