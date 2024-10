Wer sich kurz nach Sonnenuntergang in der Untersbergstraße in Giesing aufhält, dürfte die Dohlen laut Heinz Sedlmeier, Geschäftsführer der Münchner Kreisgruppe des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz, in einer der vielen Platanen der Straße sitzen sehen oder sie zumindest gut hören können. Ihre Rufe klingen wie „Kjack“, etwas heller als das „Krah“ der Saatkrähe. Äußerlich seien sich die beiden Rabenvögel zwar sehr ähnlich, allerdings sei die Dohle deutlich kleiner und habe hellgraue Augen.

Die Dohle sei in München „quasi ausgestorben“, sagt Sedlmeier. Für den Winter kehren jetzt um die 1000 nach München zurück. Genauso wie mehrere Tausend Saatkrähen, die gemeinsam mit den Dohlen gerade lautstarke Schwärme an vielen Orten in München bilden. Beide gehören zur Familie der Rabenvögel und sind aus verschiedenen Ländern Europas angereist. Aus Polen, der Ukraine oder auch Russland, erklärt Heinz Sedlmeier. „Schwarmvögel begeben sich scheinbar immer mehr in die Zentren der großen Städte“. Dort, wo es kracht, zum Beispiel in belebten Straßen, gebe es weniger Prädatoren wie Baummarder. Genauso müssen die Rabenvögel dort laut Sedlmeier keine Angst vor Jägern haben, die die Vögel schießen. „Dohlen und Saatkrähe brauchen störungsfreie Schlafplätze“, sagt der Vogelexperte. In großen Schwärmen sei es für sie am sichersten.

Dass Dohlen und Saatkrähen gemeinsame Schwärme bilden, kommt laut Heinz Sedlmeier häufiger vor. Ungewöhnlich sei dagegen, dass die Winterschwärme dieses Jahr bereits sehr früh angereist seien. Das liege möglicherweise an schlechten Wetterverhältnissen in den Heimatländern, sagt Sedlmeier. „Sicher kann man es aber nicht sagen“. Normalerweise ließen sich viele der Schwarmvögel erst ab November in München beobachten.

Die Dohle ist der einzige Krähenvogel, der Gebäude wie Kirchen bewohnt. Dort sind die Vögel in der Regel gut geschützt. Ihre Nahrung finden die Vegetarier eher am Boden – sie fressen vorwiegend Samen. In München finden Dohlen schon seit mehreren Jahren immer weniger zu essen, erklärt Sedlmeier, der selbst mal eine Dohle aufgezogen hat. „Dohlen sind genau wie Saatkrähen und Rabenkrähen die mit Abstand hellsten Vögel.“ Die wüssten nämlich, dass sie Nüsse nur vor einen Autoreifen legen müssen, damit sie später beim Losfahren von den Fahrzeugen geknackt werden. Im Februar fliegen die meisten Rabenvögel zum Brüten wieder zurück in ihre Heimatgebiete. Bis dahin ist noch das ein oder andere „Kjack“ in der Stadt zu hören.