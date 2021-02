Von Sebastian Krass

Einer von Münchens größten Immobilienunternehmern und Wohnungseigentümern ist nun auch in großem Stile am Marienplatz aktiv: Alfons Doblinger, Gründer und Chef der nach ihm benannten Unternehmensgruppe, hat im Dezember knapp ein Viertel der Aktien an der Ludwig Beck AG gekauft und ist damit nicht nur Miteigentümer des Warenhausbetriebs, sondern auch des Gebäudes am Marienplatz 11. Zudem hat die Doblinger-Gruppe inzwischen einen großen Teil des Kaufhof-Grundstücks am Beginn der Fußgängerzone im Bestand - und damit eines der wertvollsten Grundstücke, die es in München und wahrscheinlich in Deutschland gibt. Aus öffentlich zugänglichen Angaben lässt sich ein Grundstückswert von mehr als 500 Millionen Euro errechnen.