München ist eine Stadt, die Gourmets mit einem Faible für asiatische Küche verwöhnt. Heiße Töpfe, raffinierte Salate, kühle Rollen – von Vietnam , Thailand, Malaysia, China, Indonesien, Japan, Korea, Taiwan bis Nepal, Indien, Tibet, es gibt in dieser Stadt nichts, was es nicht gibt aus den Gewürz-Wunderküchen von Ost-, Süd- bis Südostasien. Vorwiegend geschieht dies auf sehr erfreulichem Niveau und selbst die kleinste Garküche gibt sich Mühe, ihre Gasträume so liebe- und fantasievoll zu dekorieren, dass man sich manchmal eher an den Ufern des Mekong, des Südchinesischen Meeres oder des Irrawaddy fühlt, anstatt an der Isar.

Rosa Marín dachte, sie könne nichts mehr überraschen. Sie war dann aber doch verblüfft, als sie in der Abenddämmerung die Lindwurmstraße hinauf Richtung Restaurant Doan spazierte. Von einem schönen denkmalgeschützten Eckhaus schimmerte ihr vor dem Lokal das Licht bunter Lampions entgegen, in großer Anzahl, fast verschwenderisch drapiert, was die Wirkung nur erhöhte. Beim Näherkommen entpuppten diese sich als original vietnamesische Seidenlampions mit Bambusgestell in unterschiedlichsten Farben. Diese werden vor allem im malerischen Städtchen Hội An gefertigt, und Rosa Marín, die gerne Experimente beim Essen wagt und manchmal Gerichte von der Speisekarte bestellt, von denen sie null Ahnung hat, was sie da erwarten könnte, erinnerte sich an ein Abenteuer ebendort in diesem Ort in Zentralvietnam nahe der Mündung des Thu-Bon-Flusses.

Ihr wurde damals ein riesiger Flusskrebs serviert, in der Erinnerung fett und tellergroß (es war ein wirklich sehr, sehr großer Teller), versehen mit mindestens 1000 unheimlichen Scherenbeinen an einem gruseligen Chitinpanzer. „Good for everything“, tröstete noch der Kellner, als man das Ungetüm mutlos anstarrte und dann mit allerlei Entschuldigungen zurückgehen ließ. Natürlich zahle man dafür. Aus der Küche hörte man umgehend fröhliche Überraschungsrufe – und sofort eifriges Besteckgeklapper. Das „Good for everything“-Monster schien eine Delikatesse zu sein.

Im Doan haben sie keine Monster aus Hội An. Nur die tollen Lampions, ein wunderschön designtes Restaurant mit eigens angefertigten Lotusblüten-Leuchten, die hohe Stuckdecken zieren, sowie sehr feines, ebenso hübsch dekoriertes Essen. Seit Ende vergangenen Jahres hat die Familie um Inhaber Nhat Le Doan dort ihr Restaurant. Es ist ihre dritte vietnamesische Filiale in München. Den Doans gehören auch das May in der Bergmannstraße und das Ca Go in der Kazmairstraße.

Im Doan schmücken zwei riesige Installationen mit goldenen Winkekatzen die hohen Wände. Das sieht beeindruckend aus. Die Winkekatze ist eine asiatische Figur, die Glück und Wohlstand bringen soll. Das neue Restaurant ist stets voll, oft ausgebucht. Es zieht ein vielfältiges Publikum an – am frühen Abend Familien mit Kindern, später Paare, Freunde oder Kollegen, die beim Firmenessen beispielsweise Umstrukturierungserfolge feiern.

Eine kleine Auswahl von Vorspeisen: Tuna Tataki und Tofu Tataki auf den erhöhten Tellern, in der Mitte die Sommerrollen namens Summer Paradise und links Salty Softshell Crabs. Foto: Stephan Rumpf

Womit wir beim Essen wären. „In jedem Gericht begegnen sich Duft, Geschmack und Farbe, ein zartes Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, zwischen Mensch und Natur. Frische Zutaten, duftende Kräuter und reichlich Gemüse, dazu nur wenig fett.“

So schwurbelt die Familie Doan im Vorwort (sic!) ihrer Speisekarte. Man muss das Vorwort nicht zu Ende lesen, sondern kann gleich mit den Cold Starters beginnen. Tuna Tataki etwa (16,60 Euro), feine Slices von Thunfisch mit Frühlingszwiebeln, Avocado und Sesam-Soße, die wirklich so hausgemacht schmeckt, wie sie angekündigt ist. Innen rosa, außen angebraten, feine Kühle. Zergeht auf der Zunge. Ein prima Entree.

Aus dem Veggie-Wok probierte man Tofu Teriyaki (mit Broccoli 19,90), es drapierten sich Broccoli, Zucchini, Pilze und knackige Zuckerschoten um die milde Hauptzutat aus geronnener und gepresster Sojamilch. Foto: Stephan Rumpf

Empfehlenswert auch eine Vorspeise mit dem schönen Namen Summer Paradise (15,90), dreierlei Sommerrollen vom Shrimp, Tofu und Hühnchen an einer tollen Hoisin-Soße. Der Mango-Salat dazu von feiner Schärfe mit abgestimmtem Erdnuss-Hauch. Nichts zu mäkeln hatte Rosa Maríns Tischgesellschaft auch am Beef Tataki (16,90), superzartes Roastbeef, auch hier serviert mit Frühlingszwiebel und Avocado. Fein gewürzt mit frischen Kräutern. Sehr gelungen.

Nun zu den Warm Starters: Salty Soft Shell (17,90 Euro), das ist Butterkrebs (der wirklich nichts Monsterhaftes hat, im Gegenteil) mit Frühlingszwiebeln, Ingwersoße und delikatem Papaya-Salat, echt klasse. Die Crispy Veggie Tempura (9,90) in dieser Kategorie waren als Vorspeise für eine Person fast zu viel. Zumal die Panade für Lotuswurzeln und Aubergine im Tempurateig zu dick geraten war und ordentlich sättigte.

Auch die Veggie Gyoza (10,90) waren solide, riefen aber keine Begeisterung hervor, sie blieben etwas lasch. Eigentlich sind Gyoza japanische Teigtaschen. Häufig werden sie erst angebraten und dann gedämpft, sodass sie unten knusprig und oben weich sind. Das war immerhin gelungen. Pluspunkte gab es von der Tischgesellschaft auch dafür, dass Vegetarier und Veganer hier eine wunderbare Auswahl haben.

Der Service ist ungemein freundlich und höchst aufmerksam. Einmal, es war noch Hochsommer, musste Rosa Marín etwa fünf Minuten warten, bis der reservierte Tisch draußen frei war – und prompt gab es Prosecco als Pardon. Eine nette Geste, die sich durch das Verhalten des gesamten Personals im Doan zieht.

Die Salatauswahl ist groß: von Grünem Papayasalat mit Tiger King Prawns (14,90), Mangostreifen mit Schalotten und Erdnüssen (11,90) bis Tuna Avocado (16,90). Ebenso schön das Angebot von Noodle Soups: vom vietnamesischen Klassiker Pho Bo (21,90) bis Lee’s Ramen mit knuspriger Entenbrust (22,90). Doch es ging flugs weiter auf der Karte, es sollte ja noch Platz für die Hauptspeisen bleiben.

Natürlich durfte Pad Thai nicht fehlen. Hier eine große Portion Reisbandnudeln mit Tamarindesauce, marinierten Chiliflöckchen, Erdnüssen, Röstzwiebeln und knuspriger Entenbrust (22,90). Foto: Stephan Rumpf

Hier waren die Kostproben-Tester besonders angetan vom Spicy Chicken Cashew (23,90), ein schöner Teller mit mariniertem Hühnchenbrustfilet, richtig vielen frischen Kräutern und, große Freude, ordentlich Cashew-Soße, eindeutig hausgemacht. Manchmal sind die Speisen so schön auf dem Teller angerichtet, dass man kaum die Stäbchen oder Gabeln hineinstechen möchte. Aus dem Veggie Wok probierte man Tofu Teriyaki (19,90), gut, aber recht salzig drapierten sich Brokkoli, Zucchini, Pilze und knackige Zuckerschoten um die milde Hauptzutat aus geronnener und gepresster Sojamilch.

Natürlich durfte Pad Thai nicht fehlen. Eine große Portion Reisbandnudeln mit Tamarindensauce, marinierten Chiliflöckchen, Erdnüssen, Röstzwiebeln und viel frischen Gemüse ward herangetragen. Ein mal mit knuspriger Entenbrust (22,90), die wirklich schön crispy war, einmal mit Tofu (19,90). Ein tadelloses Pad Thai!

Ein schöner Abschluss und tadellos und fruchtig-klebrig: Mango Sticky Rice. Foto: Stephan Rumpf

Panasiatisch mit Schwerpunkt Vietnam könnte man die Küche beschreiben. Die Größe der Portionen ist angemessen für die Preise – richtig günstig ist es hier nicht, aber auch nicht überteuert. Die Qualität ist frisch und gut. Wer den toll drapierten Cocktails nicht widerstehen kann, muss noch mal mehr drauflegen. Mamas Garden zum Beispiel, ein schillerndes Getränk aus Mint, Holunderblüten, Sprite, Tonic Water und Gurke (9,90) kann süchtig machen. Ebenso Gin Passion Smash, das ist Gin mit frischem Passionsfruchtsaft, Lime und Ingwer für stolze 13,90 Euro.

Rosa Marín wird wiederkommen und das nächste Mal eine große Platte zum Selber-Rollen mit Reispapier, Reisnudeln, Kräutern, viel Soße samt Huhn, Ente oder Tofu probieren. Der Abschnitt auf der Speisekarte heißt „Rolling into Happiness“.

Restaurant Doan, Lindwurmstraße 205, 80337 München, Telefon: 089/12257090, Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 11–15, 17–23.30 Uhr, Mittwoch 11–15, 17–23 Uhr, Donnerstag 11 –15, 17 –23.30 Uhr, Freitag 11–15, 17–0 Uhr, Samstag, Sonntag 12–23 Uhr