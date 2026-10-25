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Neuer Club „Sonder“ im WerksviertelSchwere Anschuldigungen: Techno-Hallen-Betreiber stellen Geschäftsführer vorerst frei

Die neue Halle „Sonder“ im Werksviertel ist das Nachfolgeprojekt des umstrittenen Clubs „DNA“.
Die neue Halle „Sonder“ im Werksviertel ist das Nachfolgeprojekt des umstrittenen Clubs „DNA“.
Foto: Leonie Sophie  Malang / MW Kultur Event GmbH

Nach der Ankündigung der Eröffnung eines neuen Großclubs in München erheben Teile der Techno-Szene Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs, Gewalt und Übergriffen. So reagieren die Betreiber.

Von Michael Zirnstein

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Noch bevor im „Sonder“ im Werksviertel die Bässe brummen, hat ein Tosen um die neue Techno-Halle eingesetzt. Die Ankündigung der Neueröffnung des Groß-Clubs für bis zu 1500 Gäste hat einen Aufschrei, neudeutsch: einen Shitstorm ausgelöst. In den Kommentarspalten auf den Social-Media-Profilen des Vorgänger-Clubs DNA und des Nachfolgeprojektes Sonder sowie unter einem Instagram-Post der SZ zu einem Artikel über die Neueröffnung erheben einige Szene-Gänger und Techno-Akteure schwere Anschuldigungen.

Beklagt werden einerseits eine angeblich „toxische Atmosphäre“ und (sexuelle) Übergriffe rund um Partys im DNA Club, der im September geschlossen wurde. Andere Vorwürfe zielen konkret auf Verantwortliche des DNA, die nun zum Teil das Sonder betreiben:  Vor und hinter den Kulissen des DNA soll es Machtmissbrauch, zweifelhafte Geschäftspraktiken, Gewaltakte und sexuelle Übergriffe gegeben haben. Zudem wird dem DNA-Team Wegschauen, Verschleierung und das Löschen der meisten Kommentare vorgeworfen.

Die DNA-Betreiber haben nun auf ihrer Internetseite eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es, man nehme die Vorwürfe sexueller Belästigung sehr ernst. In Fällen zwischen Gästen, von denen man Kenntnis hatte, habe man zum Teil die Polizei eingeschaltet.

Zu den Anschuldigungen gegenüber „einer verantwortlichen Person“ heißt es, dass dem Management „ein laufender polizeilicher Vorgang im Zusammenhang  mit einer körperlichen Auseinandersetzung bekannt“ sei. Beide Seiten hätten Strafanzeige erstattet. Unabhängig vom Ausgang der Aufarbeitung habe man einvernehmlich entschieden, die beschuldigte Person vorerst aus der Geschäftsführung freizustellen. Die Vorwürfe sind ungeprüft, es gilt die Unschuldsvermutung.

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