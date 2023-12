Jung und Alt, Hipster und Unscheinbare: Das "DNA" lockt ein gemischtes Publikum an. Wie kommen Sound und Einrichtung an?

Von Anastasia Trenkler

Ein Fuchs in goldener Leggings, mit kleinen Öhrchen und flauschigem Schwanz tanzt neben dem DJ-Pult auf und ab. Vereinzelt stehen Hemdträger an der Bar, die nicht so recht reinzupassen scheinen. Immer wieder schwirren Männer in schwarzen Hoodies mit der Aufschrift "Ravescape" durch den Club. Mitglieder des Kollektivs legen unter anderem beim Eröffnungsfest des "DNA" auf, kurz für "Diverse Nightlife Aesthetics".