Inzwischen hat sich viel getan in der Welt, der DLD ist sehr viel mehr. Man kann den Mahlstrom der drei Tage als Gradmesser eines Zeitgeistes verstehen, der die nächsten zehn Jahre schon mal vorausnimmt.

So füllte sich der Ballsaal des Hotels Bayerischer Hof am frostigen Freitagabend zum Chairman’s Dinner, bei dem sich alljährlich die globalgeniale Wissenschaft, Technik und Hochfinanz als Höhepunkt der Konferenz mit der Münchner Gesellschaft mischt. Großartige Smalltalks der anderen Art konnte man da mit seinen Tischnachbarinnen und -nachbarn führen.

Warum etwa die Verschlüsselungstechniken der Kryptografie bald schon von Quantencomputern ausgehebelt werden, wie man mit künstlicher Intelligenz neue Medikamente und Metalle erfindet oder warum es in Zeiten von Trump so wichtig ist, ein soziales Netzwerk wie Signal so aufzubauen, dass man es eben doch nicht mit Quantencomputern knacken kann.

Klassische Prominenz war schon auch da. Friedrich Lichtenstein zum Beispiel, der Mann mit dem gepflegtesten Bart und der lässigsten Körperhaltung der Republik, der als Musiker bekannt und als Edeka-Werbefilmfigur berühmt wurde. Vertreterinnen von Adelsgeschlechtern wie Prinzessin Mabel von Oranien-Nassau und Auguste von Bayern. Ein paar Ministerinnen und Minister.

Die eigentliche DLD-Prominenz aber waren Leute wie Esther Dyson. Ihr Vater Freeman lehrte auf Albert Einsteins Lehrstuhl Physik und sie selbst gehört zu den Pionierinnen und Pionieren des Internets. Sie sorgte dafür, dass man die Adressen von Webseiten auch finden kann.

Eine Pionierin des Internets: Esther Dyson. (Foto: Robert Haas)

Die Gastgeberin des Chairman's Dinner Steffi Czerny mit Kurator Hans Ulrich Obrist (links) und Bio-Investor Amol Sarva. (Foto: Robert Haas)

Der Saal im Bayerischen Hof ist an diesem Abend ganz in rosalila Licht getaucht. (Foto: Robert Haas)

Oder Esther Wojcicki, die in Amerika das Bildungssystem auf Vordermann bringt, und auch so eine Pionierrolle hatte, weil sich ihr Schwiegersohn Sergey Brin mit seinem Studienkumpel Larry Page in ihrer Garage in Palo Alto eine Suchmaschine fürs Internet ausdachten, der sie den albernen Namen Google gaben. Oder Carl Benedikt Frey, der in Oxford gerade erforscht, wie künstliche Intelligenz unser aller Leben und vor allem die Arbeit durcheinanderwirbeln wird.

Der titelgebende Chairman war bisher immer Hubert Burda, der sich dieses Jahr aber bei seinem Dinner nicht blicken ließ. Steffi Czerny und Co-Chairman Yossi Vardi begrüßten die Gäste. Ganz in rosalila Licht getaucht mit den Festtafeln voller Blumen und Gedeck wirkte der Saal wie ein psychedelischer Traum. Und dann kam es zu Szenen wie dem Trubel rund um Tisch neun, als sich die afrikanische Pop-Produzentin Chmba Ellen Chilemba ins Gespräch verstrickte mit Hubert Burdas Tochter Elisabeth Furtwängler und deren Mutter Maria Furtwängler, ebenso mit Sandrine Dixson-Declève, der Präsidentin des Umwelt-Kassandra-Vereins Club of Rome, mit Regine Sixt und mit Nile Rodgers, der mit seiner Band Chic vor Jahren mal Disco revolutionierte und Pate für die Geburt des Hip-Hop stand.

Und dann tanzen alle zu „We Are Family“

Rodgers lieferte auch die Unterhaltungseinlage. Er saß mit Ralph Simon auf der Bühne, noch so einer Legende, der als Plattenfirmenchef Leute wie die Backstreet Boys, Nsync, Britney Spears und Janet Jackson zu Superstars machte. Simon erzählte die Geschichten von damals, Rodgers ergänzte und spielte dazu auf der Gitarre die Motive, die aus Songs Hits gemacht hatten. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie David Bowies „Let’s Dance“ von einem etwas hölzernen Song zu einem Tanzflächenbrecher wurde.

Wem das alles zu viel 20. Jahrhundert ist, muss verstehen, dass es in dieser Welt der Zukunft keine Altersunterschiede gibt. Ralph Simon ist heute Pionier des Online-Entertainments, Regine Sixt hat dafür gesorgt, dass der Automobilbesitz in vielen Großstädten nur mehr ein Relikt der Vergangenheit ist, weil man ihre Wägen per App an jeder Straßenecke für ein paar Minuten leihen kann. Nile Rodgers hat auch mit 72 noch nicht aufgehört, Tophits zu produzieren.

Und die Furtwänglers (Maria und ihre Kinder Elisabeth und Jakob) gehören zur Speerspitze einer Erneuerungswelle, die den Burda-Verlag gerade erfasst – der ja sowieso schon lange kein Verlag mehr ist, sondern ein Medien- und Finanzunternehmen. Und für diesen Konzern ist der DLD auch immer so etwas wie eine Vorschau in die Geschäfte der Zukunft.

Es gibt sicher kaum ein Adressbuch, das so viele Welten zusammenbringt, wie das von Steffi Czerny. Wobei die Kontakte alleine es nicht sind, die den Erfolg des DLD ausmachen. Denn Czerny ist auch ein Sozialdynamo und bringt dann eben zwei Männer wie den Superkurator Hans Ulrich Orbist von der Londoner Serpentine Gallery und den Wissenschaftsinvestor Naro Sarva zusammen, weil sie weiß, dass die sich was zu sagen haben.

Es war deswegen nicht nur eine Geste, als der ganze Saal zu Nile Rodgers’ Partyhymne „We Are Family“ tanzte. Auch so kann man Glamour und Geist definieren. Die gute Laune sowieso.