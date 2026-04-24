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Spenden gegen Blutkrebs„Ich würde es jederzeit wieder tun“

Lesezeit: 3 Min.

Lina und Joshua Kimmich bei der diesjährigen DKMS-Gala im Münchner Haus der Kunst.
Lina und Joshua Kimmich bei der diesjährigen DKMS-Gala im Münchner Haus der Kunst. Stephan Rumpf

Vor drei Jahren bekommt Sabrina einen Anruf: Jemand braucht ihr Knochenmark. Bei der DKMS-Spendengala trifft die 26-Jährige zum ersten Mal auf die Empfängerin, ein kleines Mädchen. Über einen Abend mit Taschentuch-Einsatz.

Von Thomas Becker

Von Tisch 38 ganz hinten im Saal bis zur hell erleuchteten Bühne: ein langer Weg, den Sabrina im Haus der Kunst am Donnerstagabend da vor sich hat, zumal sie weiß, dass 400 Augenpaare auf sie gerichtet sind. Doch die 26-Jährige hat schon vor Jahren gewusst, dass sie genau diesen Weg gehen will: den zur Lebensretterin. Jetzt wird sie gleich zum ersten Mal den Menschen treffen, dessen Leben sie tatsächlich gerettet hat. Die Tischnachbarin warnt schon mal: „Taschentücher raus!“

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