Von Tisch 38 ganz hinten im Saal bis zur hell erleuchteten Bühne: ein langer Weg, den Sabrina im Haus der Kunst am Donnerstagabend da vor sich hat, zumal sie weiß, dass 400 Augenpaare auf sie gerichtet sind. Doch die 26-Jährige hat schon vor Jahren gewusst, dass sie genau diesen Weg gehen will: den zur Lebensretterin. Jetzt wird sie gleich zum ersten Mal den Menschen treffen, dessen Leben sie tatsächlich gerettet hat. Die Tischnachbarin warnt schon mal: „Taschentücher raus!“