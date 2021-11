Von Florian Zeilmann, München

So ein Kabarettabend soll ja immer auch lehrreich sein. Und allein deswegen ist es von Vorteil, dass das Lustspielhaus an diesem Montagabend voll besetzt ist, als die Vergabe des Bayerischen Kabarettpreises 2021 vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet wird. Wäre ja auch schade, wenn keiner wüsste, dass man in sich gehen soll, bevor man aus sich rausgeht, wie später am Abend Wilfried Schmickler sagen wird. Oder dass es hilfreich sei für die Hausarbeit, Auszeichnungen in Sichtweite hinzustellen. Diesen Tipp erhält Newcomerin Eva Karl Faltermeier von ihrer erfahrenen Kollegin Martina Schwarzmann. Doch der Reihe nach.

Mit den Worten, "2G und endlich wieder Publikum im Lustspielhaus," begrüßt Luise Kinseher die Gäste der Preisverleihung. Während im vergangenen Jahr die Aufzeichnung im BR-Studio Unterföhring nur mit maximal zehn Zuschauern stattfinden konnte, war in diesem Jahr wieder mehr Publikum zugelassen. Und die Gäste goutieren die Gelegenheit, Kabarettisten auf der Bühne zu erleben. Die Stimmung ist heiter und man merkt, dass Kabarettisten ihr Publikum brauchen. Regelmäßig lachen und klatschen die Zuschauer begeistert. So auch bei der ersten Preisträgerin Eva Karl Faltermeier.

Detailansicht öffnen Eva Karl Faltermeier, hier mir ihrer Laudatorin Martina Schwarzmann (rechts), erhält den Senkrechtstarterpreis. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Für alle, die sie noch nicht kennen sollten, hilft Moderatorin Luise Kinseher: "Sie ist jung, sie ist klug und sie kommt aus der Provinz. Wobei man das so nicht sagen kann, weil sie ist ja aus der Oberpfalz." Eva Karl Faltermeier, 38, erhält den Senkrechtstarterpreis. Eine Auszeichnung, die nicht passender sein könnte, da die Preisträgerin erst seit dem 1. April 2020 offiziell freischaffende Kabarettistin ist. Faltermeier zeigt sich gerührt aber auch etwas überfordert mit der Ehrung: "Weil i konn als Oberpfälzerin mit Erfolgen überhaupt net umgeh. Des hom wir nie ghappt." Ihre Laudatorin Martina Schwarzmann gibt ihr daher noch einen Tipp mit auf den Weg: "Von Hausfrau zu Hausfrau gebe ich dir den Rat, stell den Preis dahin, wo du ihn siehst, wenn du spülst oder bügelst, denn die Hausarbeit geht leichter von der Hand, wenn du dich dabei erfolgreich fühlst."

Detailansicht öffnen Vergangenes Jahr Moderator, heuer Preisträger: Django Asül. (Foto: Florian Peljak)

Django Asül, im vergangenen Jahr noch Gastgeber beim Bayerischen Kabarettpreis, erhält den Hauptpreis an diesem Abend. Sein Lobredner Hannes Ringlstetter kommt glatt ins Schwärmen über dessen alljährlichen Jahresrückblick, "der oftmals so grandios ist, dass ich das vergangene Jahr erst verstanden hab', wenn du es mir erzählt hast". Dass Asül den Preis 2021 überreicht bekommt, sei kein Zufall, erklärt er. Für ihn gebe es sowieso keine Zufälle. Der Grund: Im vergangenen Jahr war er selbst der Moderator und hätte es nicht übers Herz gebracht, sich selber den Preis zu überreichen. Und im nächsten Jahr ist er am Tag der Preisverleihung schon zum Tennis verabredet. Das kann kein Zufall sein.

Detailansicht öffnen "Sie sind Feministinnen. Sie zeigen eine klare Kante gegen rechts. Und sie definieren den Rock'n'Roll neu", sagt Laudatorin Gerburg Jahnke über das Duo "Suchtpotenzial". Julia Gámez (links) und Ariane Müller erhalten den Musikpreis. (Foto: Florian Peljak)

Den Musikpreis erhält das Duo Suchtpotenzial, der Ehrenpreis 2021 geht an den Rheinländer Wilfried Schmickler - "und zwar völlig zu Recht", attestiert Laudator Urban Priol. In seiner Zeit als Kabarettist war Schmickler immer ein Mahner und ist es heute noch. Daher nutzt der Rheinländer die Bühne für einen Rundumschlag. Er geht mit der Verrohung der Sprache, durch die "Dunkelkammern der Anonymität" des Internet, genauso hart ins Gericht, wie mit der Respektlosigkeit der Menschen untereinander. Seine klare Botschaft: "Machen Sie Schluckübungen, bevor Sie sauer aufstoßen. Erinnern Sie sich an Ihre Träume, bevor Sie sie vergessen. Seien Sie achtsam, seien Sie respektvoll, seien Sie tolerant." Ein begeistertes Publikum sitzt vor ihm, ein weiterer Preis an diesem Abend für Schmickler.

Die Sendung wird am Donnerstag, 11. November, von 21 Uhr an im BR gesendet.