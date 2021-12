Manchmal muss man auch noch was anderes machen als Musik, findet Florian Rupert Starflinger. Deshalb hat der Geiger der Band "Django 3000" vor einigen Jahren den Flugschein gemacht und nimmt sich seitdem immer wieder kleine Auszeiten über den Wolken oder auch beim Fliegenfischen. Sonst ist sein Berufsleben ganz auf die Musik und neue Projekte mit seiner Band ausgerichtet. Gleich ihre erste Platte mit dem unverwechselbaren Gypsy-Sound und bairischen Mundarttexten war ein Erfolg, das Tanzstück "Heidi" ist bis heute ein Hit auf Partys. Seit zehn Jahren rockt Starflinger mit seinen Mitstreitern auf den Bühnen. Zurzeit arbeiten Django 3000 an ihrem sechsten Studioalbum.

Montag: Verrückte Flugpioniere

Detailansicht öffnen Historische Flugzeuge in der Außenstelle des Deutschen Museums, in der Flugwerft in Oberschleißheim. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Woche beginnt perfekt. Als begeisterter Motorflugpilot freue ich mich seit Tagen auf den Besuch der Flugwerft des Deutschen Museums in Oberschleißheim. Wir heben um 9 Uhr vom Flugplatz Unterwössen ab und starten in einen hoffentlich erlebnisreichen Tag. Am Flugplatz der Werft finden wir uns auch schon zwischen kuriosen Fluggeräten wieder, die mein Herz höherschlagen lassen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man viel davon versteht. Es ist einfach wahnwitzig, wie sich die Fliegerei entwickelt hat, und das wird in diesem Museum sehr schön dargestellt. Ich sag's euch, die Pioniere der Fliegerei waren ziemlich verrückt. Ich verneige mich vor so großem Willen, der Risikobereitschaft und Kreativität dieser Menschen. Ich erkenne so viele Parallelen zur Kunst und nehme alle aufgesaugten Eindrücke mit ins Tonstudio.

Dienstag: Konzerte auf der Kippe

Detailansicht öffnen Würden so gerne loslegen wie früher: "Django 3000" mit Jan-Philipp Wiesmann (Drums), Florian Starflinger (Geige), Kamil Müller (Vocals, Gitarre). (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ursprünglich hätte auch der Dienstag ein toller Tag werden sollen. In meinem Kalender steht immer noch das Zusatzkonzert im Lustspielhaus München, das aufgrund der aktuellen Situation vor drei Wochen abgesagt wurde. Nicht nur dieser Auftritt, sondern auch unsere geliebten Heimatkonzerte in Staudach-Egerndach sowie die geplante Tour zum neuen Album stehen auf der Kippe. Das Schlimme an der Sache ist: Ich kann nicht agieren, sondern nur abwarten. Wir haben sehr gründlich und gut geplant, unsere Booking-Agentur hat ihr Bestes gegeben, die Veranstalter sind voller Vorfreude, und wir sind top vorbereitet auf unsere Konzerte. Da stecken viel Zeit und Geld drin. Klar, an so einem Tag geht einem einiges durch den Kopf. Aber was ist heute schon noch fair? Ich gehe früh ins Bett. Schlafen ist ja erlaubt.

Mittwoch: Kreativ im Studio

Der Mittwoch ist ein sehr arbeitsreicher Tag. Als Musiker steht man nicht nur auf der Bühne - im Gegenteil: die meiste Arbeit passiert am Schreibtisch und im Tonstudio. Derzeit arbeite ich viel am neuen Album von Django3000. Die Veröffentlichung der Platte müssen wir von der Tour abhängig machen. Trotzdem befinde ich mich nächtelang im Mastermixstudio in Unterföhring. Es ist ein großartiges Studio mit einer großartigen Geschichte. Hier entstanden in den Siebziger- und Achtzigerjahren viele Welthits, und das beflügelt sehr. Während meiner Recherchen zu argentinischer Folkmusik bin ich auf die Band Arbolito gestoßen, und meine Ohren blieben die komplette Nacht an diesem Mix aus Rumba, Cumbia, Tango und Folkrock hängen.

Donnerstag: Seelennahrung

Detailansicht öffnen Bei der "Ess-Klasse" bieten angesagte Restaurants in München für 69 Euro ein 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung an. Auch das Mercure-Hotel war mit einer Artischocken-Kreation schon mit dabei. (Foto: Marco Einfeldt)

In diesen Zeiten ist es für mich sehr wichtig, der Seele etwas Gutes zu tun. Das gelingt mir am besten mit gutem Essen. Nach einem intensiven Arbeitstag begebe ich mich nach München. Dort gibt es seit Jahren das Format "Ess-Klasse", und heute ist es wieder so weit. Das Konzept ist einfach und genial: Für 69 Euro bieten angesagte Restaurants in München ein 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung an. Die Ess-Klasse findet alle paar Wochen in einem anderen Restaurant statt und somit ist für Abwechslung gesorgt. Da waren schon unglaublich tolle Abende dabei. Und wenn's um guten Wein geht, hat man mich sowieso gleich in der Tasche.

Freitag: Weihnachtszeit, Whiskyzeit

Detailansicht öffnen Mit einem guten Whisky kann man die Weihnachtstage wunderbar ausklingen lassen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Weihnachten! Whisky! Juhuu! Dieser Tag ist immer stressiger als er sein soll. Da steigt bei mir die Vorfreude auf den Moment, an dem der große Trubel vorbei ist, sich die Lichter der Nordmanntanne im Fenster spiegeln, im Hintergrund dem Anlass entsprechende Musik läuft und sich vor mir ein Glas mit bedeutungsvollem Whisky präsentiert. Dieses Jahr fällt die Entscheidung auf einen "Kurayoshi 12 Jahre Japanese Pure Malt". Die meisten Geschmacksnoten sind Nuss, Karamell und Vanille.

Samstag: Raus ins Chiemgau

Detailansicht öffnen Die Feldlahnalm in Oberwössen hat Esel, Sonnenliegen und eine Terrasse zum Brotzeiten. (Foto: Feldlahnalm)

Wenn es ruhiger wird, muss ich raus. Als Chiemgauer hat man sein Erholungsgebiet ja direkt vor der Nase, und daher steht heute eine kleine Wanderung auf die Feldlahnalm an. Von München aus ist der Parkplatz in einer Stunde zu erreichen. Der Aufstieg ist, mit mittlerer Kondition, sicher in 75 Minuten zu bewältigen. Der Wirt, mein Nachbar, ist vielen von euch vielleicht schon aus unserer Sendereihe "DjangoTV" bekannt. Letztes Jahr, als wir nicht spielen durften, haben wir einen TV-Channel ins Leben gerufen und in vier Sendungen mehrere interessante Persönlichkeiten und Orte aus dem Chiemgau vorgestellt. Da erinnere ich mich gerne daran und die Sendung aus der Feldlahnalm war definitiv eine der witzigsten.

Sonntag: Auf den Hund gekommen

Detailansicht öffnen Bayerische Gebirgsschweißhunde möchten beschäftigt werden. Einfaches Gassigehen reicht da nicht aus. (Foto: Florian Peljak)

Der Bruno "is' a Hund", könnte man sagen. Und zwar wirklich "a wuida Hund"! Bruno ist ein BGS (Bayerischer Gebirgsschweißhund) und möchte beschäftigt werden. Da reicht Gassigehen nicht aus, solch ein Spezialist muss mit dem gefördert werden, für was er da ist. Er ist spezialisiert auf die Nachsuche von verletztem Wild. Das heißt für mich: Am Tag vor dem Training gehe ich, ausgestattet mit meinen Fährtenschuhen, durch den Wald. Das können gerne mal bis zu 1500 Meter sein. Ich lege meinem tierischen Freund eine geschmackvolle Fährte durchs Dickicht. Am Fährtenschuh werden die abgetrennten Läufe etwa von Rotwild angebracht und allein der Duft der Schalen lenkt meinen Bruno bis ans Ziel. Dabei kann die Fährte bis zu 36 Stunden alt und verwittert sein. Der Kerl arbeitet sich mit unglaublichem Arbeitswillen bis zum Ziel. Es ist jedes Mal unvorstellbar und ein Genuss zu sehen, was in so manchem Tier für Fähigkeiten stecken. Tatsächlich hat mich die Pandemie wortwörtlich auf den Hund gebracht und seither genieße ich jede Sekunde mit ihm. Einen BGS bekommt man in der Regel nur mit Jagdschein. Aber auch andere Rassen haben durchaus solche Fähigkeiten. Also raus mit Euch, probierts es aus mit eurem Vierbeiner. Das Ganze funktioniert grundsätzlich auch mit Leckerlis.

Florian Rupert Starflinger ist Komponist und Musiker aus dem Chiemgau. Schon während seines Violastudiums am Konservatorium in Innsbruck beschäftigte er sich mit östlicher Folklore und steht seit 21 Jahren auf den Bühnen der Republik. Mit seiner Band "Django 3000" gelang ihm vor zehn Jahren der Durchbruch. Seither ist er als Violinist der Gypsy-Rocker fester Bestandteil der bayerischen Szene. Ihre Partymusik nach dem selbst gewählten Motto "Wuid und laut" funktioniert aber auch im nicht-deutschsprachigen Raum.