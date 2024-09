Zu tun hat die besagte Garantie bei Karotte-Sets neben dem gewaltigen Fundus des seit den späten Achtzigern aktiven DJs vor allem mit zweierlei: einem unfehlbaren Gespür für die Atmosphäre im Raum und für die daraufhin ausgerichtete Dramaturgie seiner XXL-Sets. Sowie einer Leidenschaft fürs Auflegen, die bei Cornely derart ausgeprägt ausfällt, dass die Produktion eigener Tracks bei ihm eher in den Hintergrund rückt.

Ab und an erscheint zwar schon die eine oder andere Single wie zuletzt etwa die beiden flott dahingroovenden Minimaltechno-Nummern, die er im Januar dieses Jahres unter dem Titel „Krot“ veröffentlichte. Viel lieber wühlt sich der gebürtige Saarländer jedoch bereits seit Ewigkeiten durch das weite Feld der Neuveröffentlichungen in der elektronischen Musik und präsentiert seine jüngsten Entdeckungen sodann im Rahmen seiner wöchentlichen Radiosendung „Karottes Kitchen“.

Die stets auf Soundcloud abrufbaren Mixes dieser Sendungen beweisen dabei, dass dem passionierten Sternerestaurant-Besucher nicht nur kulinarisch an erlesenster Qualität und Vielfalt gelegen ist, sondern auch musikalisch. Was er da Woche für Woche fein angerichtet auf die Teller zaubert und ebenso gerne bald darauf in den Clubs serviert, zeugt vom Geschmacksbewusstsein eines musikalischen Gourmets, der in Zukunft glücklicherweise wieder regelmäßig in München zu erleben sein wird.

Denn nachdem bereits die queere Harry-Klein-Partyreihe „Garry Klein“ in der Roten Sonne eine neue Heimat gefunden hat, ist diesen Sommer auch DJ Karotte ein paar hundert Meter weiter an den Maximiliansplatz umgezogen. Entsprechend wird sich das neben der Roten Sonne gelegene Pacha sehr glücklich schätzen, nun einen DJ erster Güte zu seinem Stammpersonal zählen zu dürfen, der sein nächstes Set dort direkt wieder über jene Distanz bestreitet, die ihm immer noch die Liebste ist: all night long.

DJ Karotte, Freitag, 13. September, 22 Uhr, Pacha, Maximiliansplatz 5