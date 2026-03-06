Dieter Reiter gerät wegen seines Engagements beim FC Bayern München weiter in Bedrängnis. Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das bestätigte ein Sprecher der Behörde der Süddeutschen Zeitung am Freitag. Mit dem Pressestatement des Oberbürgermeisters vom Donnerstagnachmittag „liegen nun neue Tatsachen vor“, erklärte er.