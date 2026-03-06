Dieter Reiter gerät wegen seines Engagements beim FC Bayern München weiter in Bedrängnis. Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das bestätigte ein Sprecher der Behörde der Süddeutschen Zeitung am Freitag. Mit dem Pressestatement des Oberbürgermeisters vom Donnerstagnachmittag „liegen nun neue Tatsachen vor“, erklärte er.
Nicht genehmigte Tätigkeit für den FC Bayern„Das wird man einem OB nicht durchgehen lassen“
Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter, Experten halten Konsequenzen für unausweichlich. Nun taucht auch noch ein erstaunliches Schreiben mit seiner Unterschrift auf.
Von Heiner Effern, René Hofmann und Joachim Mölter
