Zum Hauptinhalt springen

Nicht genehmigte Tätigkeit für den FC Bayern„Das wird man einem OB nicht durchgehen lassen“

Lesezeit: 7 Min.

Eine Nähe, die ihn nun in Bedrängnis bringt: Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Meisterfeier auf dem Balkon des Rathauses zusammen mit FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Eine Nähe, die ihn nun in Bedrängnis bringt: Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Meisterfeier auf dem Balkon des Rathauses zusammen mit FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany. Ulrich Gamel/Imago; Bearbeitung: SZ

Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter, Experten halten Konsequenzen für unausweichlich. Nun taucht auch noch ein erstaunliches Schreiben mit seiner Unterschrift auf.

Von Heiner Effern, René Hofmann und Joachim Mölter

Dieter Reiter gerät wegen seines Engagements beim FC Bayern München weiter in Bedrängnis. Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das bestätigte ein Sprecher der Behörde der Süddeutschen Zeitung am Freitag. Mit dem Pressestatement des Oberbürgermeisters vom Donnerstagnachmittag „liegen nun neue Tatsachen vor“, erklärte er.

Zur SZ-Startseite

MeinungMünchen und Baden-Württemberg
:Die Wähler von demokratischen Parteien sind leicht zu verschrecken

SZ PlusKommentar von Detlef Esslinger
Portrait undefined Detlef Esslinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite