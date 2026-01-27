Zweites Disziplinarverfahren, zweites Mal Gehaltskürzung: Der Freistaat will den Münchner Journalistik-Professor Michael Meyen erneut wegen des Vorwurfs von Verstößen gegen seine Dienstpflichten bestrafen. Die Landesanwaltschaft Bayern hat, wie sie der SZ auf Anfrage mitteilt, am 7. Januar nach Abschluss eines Disziplinarverfahrens eine entsprechende Verfügung erlassen.