Es gibt Ärger an Münchens Vorzeigeschule: Ein Kind ist in der Nähe des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums von einem Hund gebissen worden; und nun beginnt eine Diskussion, ein Streit um einen Zaun, den es nicht gibt. Den es nach Ansicht des Schulleiters von Anfang an hätte geben sollen, der im Planungsprozess nie vorgesehen war und den das Bildungsreferat und die Stadt nicht wollen.