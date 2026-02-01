Es gibt Ärger an Münchens Vorzeigeschule: Ein Kind ist in der Nähe des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums von einem Hund gebissen worden; und nun beginnt eine Diskussion, ein Streit um einen Zaun, den es nicht gibt. Den es nach Ansicht des Schulleiters von Anfang an hätte geben sollen, der im Planungsprozess nie vorgesehen war und den das Bildungsreferat und die Stadt nicht wollen.
Offener CampusBraucht diese Schule einen Zaun?
Lesezeit: 5 Min.
Über kaum einen Münchner Schulbau wurde mehr diskutiert als über das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in Bogenhausen. Der Kompromiss: Die Schule sollte sich in den Park einfügen, Offenheit ausstrahlen. Doch genau das stellen manche nun in Frage. Auch, weil ein Kind von einem Hund gebissen wurde.
