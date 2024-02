Von Anna Steinbauer, München

Es gibt Kulturveranstaltungen - nicht wenige in letzter Zeit -, die schmälern den Raum für Begegnung und Nuancen. Am Dienstag konnte man einen dieser seltenen Abende erleben, an dem der Raum sich öffnete. Für ein gemeinsames Nachdenken über die schmerzende Welt, Brüche im Geschichtskontinuum und die Rolle der Literatur.