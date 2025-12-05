Als im Frühjahr 2022 Tausende Ukrainer am Hauptbahnhof ankamen, schien München seinem Ruf als Weltstadt mit Herz wieder einmal alle Ehre zu machen. Wie schon im „Flüchtlingssommer“ 2015 standen Mitarbeiter der Stadt oder von Hilfsorganisationen sowie Freiwillige bereit, um den Menschen zu helfen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen waren. Die Stadt richtete Unterkünfte ein, schaffte eine zentrale Einrichtung mit Tausenden Schlafplätzen auf dem Messegelände in Riem.

Schnell meldeten sich auch Münchner und Münchnerinnen, die Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen. Bereits in den ersten Wochen kamen 4000 Ukrainer in privaten Haushalten unter, bis Juni 2022 waren es etwa 10 000. Ungefähr ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn beherbergte München nach Angaben der Stadt insgesamt etwa 15 000 ukrainische Geflüchtete.

Doch die Hilfsbereitschaft hatte Grenzen. Nicht alle Geflüchteten erhielten die gleiche Unterstützung: Unter den Ukrainern, die 2022 in München strandeten, waren schätzungsweise bis zu 2000 Roma, darunter viele Familien mit Kindern. Die ethnische Minderheit gehört zu den am stärksten diskriminierten Gruppen in Europa, ihre Vorfahren wurden von den Nationalsozialisten massenhaft ermordet. In München wie in vielen anderen Städten und Gemeinden, die ukrainische Geflüchtete aufnahmen, erlebten Menschen mit Roma-Hintergrund strukturelle Benachteiligung und Diskriminierung, gespeist aus weitverbreiteten antiziganistischen Klischees und Gerüchten.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Wissenschaftlers Tobias Neuburger. Der Soziologe hatte im Auftrag der städtischen Fachstelle für Demokratie und auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses antiziganistische Dynamiken bei der Unterbringung und Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten in München analysiert. Seine Erkenntnisse präsentierte Neuburger am Freitagmittag im Münchner Rathaus.

Für seine Studie hat er Akteure aus der Stadtverwaltung sowie aus ehrenamtlichen Strukturen interviewt und städtische Drucksachen und Medienberichte ausgewertet. Demnach offenbarte sich schon bei der Ankunft am Hauptbahnhof eine „rassistische Hierarchisierung von Geflüchteten“, die zu einer „würdelosen Behandlung“ von Menschen mit einem Roma-Hintergrund geführt habe.

Helfende hätten aufgrund visueller Stereotype angenommen, dass es sich bei den als Roma gelesenen Menschen nicht um ukrainische Geflüchtete handeln könne, sondern dass dies Menschen aus Rumänien seien, die sich nur in die Sozialsysteme „einschleichen“ wollen würden, heißt es in der Studie. Roma seien daraufhin von Geflüchteten aus der ukrainischen Mehrheitsgesellschaft räumlich getrennt worden, sie hätten weniger Informationen und Beratung erhalten, oftmals sei für sie nicht oder absichtlich falsch gedolmetscht worden.

Neuburger beschreibt einen „Kreislauf der Diskriminierung und Vorurteilsreproduktion“, der sich auch bei der Vermittlung von Wohnraum zeigte. Ukrainische Geflüchtete kamen ab März 2022 zunächst in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in den Riemer Messehallen unter. Während aber die meisten Ukrainer recht schnell die Messehallen verlassen konnten und in privaten Haushalten Unterschlupf fanden, mussten als Roma gelesene Geflüchtete in den Hallen bleiben, sodass die Minderheit in der Erstaufnahmeeinrichtung bald die überwiegende Mehrheit bildete. Fortan habe ein „schleichender Prozess“ eingesetzt, wie es viele von Neuburgers Interviewpartner schildern. Freiwillige Helfer hätten sich aus den Hallen zurückgezogen, Unterstützungsangebote seien sukzessive zurückgefahren worden.

Neuburger konnte auch den Chatverlauf einer Messenger-Gruppe einsehen, in der sich rund 200 freiwillige Helfer in der Messeunterkunft austauschten. „Der Gesprächsverlauf verweist auf das gängige Repertoire antiziganistischer Vorurteile, durch die Roma – teils unter Verwendung offen rassistischer Terminologie – als ‚gefährliche‘, ‚kriminelle‘, ‚hinterlistige‘ und ‚undankbare‘ Gruppe stigmatisiert werden, vor der man sich besser in Acht nehmen und Angst haben müsse“, schreibt Neuburger.

Wir sind dem Antiziganismus nicht entschieden genug entgegengetreten. Gerhard Mayer, Leiter des Amtes für Wohnen und Migration im Sozialreferat

Der Soziologe formuliert auch Handlungsempfehlungen an die Stadt, wie die Einbeziehung von Selbstorganisationen der Sinti und Roma in Krisenstäbe oder den Ausbau von Beratungs- und Angebotsstrukturen. „Behörden und Verwaltungen müssen sich die Frage stellen, wie sie aktiv dazu beitragen können, diese Diskriminierung abzubauen“, so Neuburger.

Gerhard Mayer, Leiter des Amtes für Wohnen und Migration im Sozialreferat, war damals einer der Hauptverantwortlichen bei der Unterbringung der Geflüchteten. Er wollte die Situation nach Neuburgers Vortrag am Freitag nicht beschönigen. Im Gegenteil: „Es ist tatsächlich so passiert“, wie es der Soziologe in der Studie darstelle: „Wir sind dem Antiziganismus nicht entschieden genug entgegengetreten.“ Er nehme die Untersuchung als Grundlage, um Veränderung für die Zukunft anzugehen, damit sich diese Diskriminierung bei zukünftigen Lagen nicht wiederhole.

Dass die Stadt die Studie selbst in Auftrag gab, ist ein Schritt in die richtige Richtung – das sehen alle Beteiligten so. Die Fluchtbewegung infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ab Februar 2022 habe die Stadtverwaltung vor große Herausforderungen gestellt, erklärte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). „Gleichzeitig wurden in diesem Kontext jedoch auch antiziganistische Dynamiken sichtbar, die uns – sowohl als Gesellschaft als auch als Verwaltung – nachdenklich stimmen müssen.“ Mit der Aufarbeitung dieser Situationen schaffe man die Grundlage dafür, „in vergleichbaren Krisensituationen besser und diskriminierungssensibler aufgestellt zu sein“.