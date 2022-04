Die Dirtbike-Anlage an der Herterichstraße in Solln soll saniert und "den aktuellen Anforderungen von Nutzern und Nutzerinnen" angepasst werden. Zu diesem Schritt hat der Bezirksausschuss Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln einhellig die Stadt aufgefordert. Zur Begründung heißt es, der zehn Jahre alte Parcours weise wegen intensiver Nutzung Verschleißerscheinungen auf. Eine Instandsetzung sei daher "nicht nur wünschenswert, sondern auch erforderlich". Im vergangenen Jahr war die Pumptrack-Anlage mit ihren steilen Absprunghügeln wegen eines schweren Unfalls in die Schlagzeilen geraten.

Der von vielen Bürgern per Petition geforderten Errichtung eines Dirtbike-Trails im ehemaligen Siemens-Sportpark haben Stadtverwaltung und Bezirksausschuss derweil eine Absage erteilt. Wegen "zahlreicher anderer Nutzungswünsche" sei dort kein Platz, hieß es. Verwiesen wird auf den Parcours an der Herterichstraße und dessen "zeitnahe Ertüchtigung", die der Bezirksausschuss nun forciere.