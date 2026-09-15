Es soll doch tatsächlich Frauen geben, die vor einem knallvollen Kleiderschrank stehen und dennoch jammern, sie hätten nichts zum Anziehen. So eine ist Michaela V. (der Nachname tut nichts zur Sache, meint die Michi) nicht. Bei ihr ist es eher andersherum: Sie weiß vor lauter Vorfreude oft gar nicht, welches ihrer mehr als 130 Dirndl sie denn heute anziehen soll. Ja, richtig gelesen: 130. Und wenn man der Michi glaubt: eins schöner als das andere. Da stellt sich natürlich die Warum-Frage. Michis Antwort kommt prompt: „Weil es das kleidsamste Kleidungsstück für eine Frau ist. Für mich stehen die Dirndl für ein positives Lebensgefühl, für eine Verbundenheit mit der Tradition. Da kriege ich einfach jedes Mal Herzerl in die Augen. Und man ist einfach immer schön angezogen.“ In ihrem Fall sogar mehr als 130 Mal anders schön.