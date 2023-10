Neuer Schwung für eine alte Tradition: In Dirndl und Leserhose lassen sich auch Konventionen brechen. Wie genau, will das Münchner Kulturreferat vorführen.

Das Münchner Kulturreferat will in einem Kurs vermitteln, wie sich zu alten bayerischen Weisen freestyle tanzen lässt. Das klingt nach einem vielversprechenden Konzept, das sich auf noch so einiges mehr erweitern ließe.

Glosse von René Hofmann

Eine Zeitung, die erfolgreich bleiben möchte, sollte immer gut zuhören, wenn ihre Leserinnen und Leser ihr etwas flüstern. Viele packende Geschichten hatten ihren Ursprung in zart geraunten Hinweisen, hie oder da könnte es sich lohnen, doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und auch bei der sprachlichen Präzision sind Tipps von außen mitunter hilfreich. Aus diesem Grund an dieser Stelle heute ein Dank an das Leserpaar, das jüngst anlässlich der raumgreifenden Berichterstattung über die auf der Wiesn raumgreifende Trachtenmode die kurze Notiz übermittelte: "Es heißt nicht Dirndl, sondern Dirndlgwand." Warum? Nun, Dirndl - oder auch Deandl, Derndl, Derndel oder Diandl - steht laut Baierischen Wörterbuch ursprünglich fürwahr erst einmal für Mädchen, Tochter, junge Frau, im erweiterten Sinne auch für Freundin oder Geliebte und erst seit einiger Zeit in der verkürzten Form fürs Kleidungsstück, das auch der Duden kennt.