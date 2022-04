Wie kann die Digitalisierung das Leben der Menschen im Münchner Osten verbessern? Eine Antwort auf diese Frage soll das Integrierte Digitale Entwicklungskonzept (IDEK) liefern, das die Stadt im Rahmen eines bayernweiten Modellprojekts derzeit für die Quartiere rund um den Ostbahnhof, Haidhausen, Ramersdorf, Berg am Laim, und Obergiesing entwickelt - unter Beteiligung der Bürger. Sie können noch bis zum 2. Mai Ideen und Wünsche für digitale Angebote in ihrem Viertel einreichen, die danach im Rathaus geprüft und voraussichtlich im Mai bei einem "Markt der Möglichkeiten" der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Vorschläge können entweder analog in den Bildungslokalen in Berg am Laim, Obergiesing und Ramersdorf abgegeben werden oder online unter unser.muenchen.de. Dort finden sich bereits erste Ideen, etwa für eine umweltgerechte digitale Verkehrssteuerung oder ein freies Wlan-Netz in ganz München. Ziel des IDEK ist es dem Rathaus zufolge, "die Digitalisierung in den Stadtquartieren praxisnah zu gestalten und aufzuzeigen, wo und wie digitale Werkzeuge und Dienstleistungen sinnvoll angewendet werden können".