Jetzt ist das Kandidaten-Tableau offiziell komplett: Die SPD hat als dritte der großen Parteien in München ihren Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 aufgestellt. Am 8. März 2026, dem Internationalen Frauentag übrigens, werden bei der Wahl für das höchste Amt der Stadt drei Männer gegeneinander antreten. Und es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der Münchner Oberbürgermeister auch nach diesem Datum Dieter Reiter heißen wird.
MeinungOberbürgermeister-Kandidat der SPD:Warum Dieter Reiter aktiv Wahlkampf führen sollte
Kommentar von Anna Hoben
Lesezeit: 2 Min.
Vor sechs Jahren wollte Reiter einfach weiter seinen Job als Rathaus-Chef machen. Diesmal ist er stärker gefragt – um seine Partei zu unterstützen und antidemokratische Kräfte klein zu halten.
Verschwundene Attraktion im Eisbach:Wenn Münchens OB-Kandidaten die Welle reiten
Einer doziert über Strömungsdynamik, einer verteilt Brezn in Surfbrettform und einer schlüpft gleich selbst in den Neoprenanzug: So könnte ein Traum von einem Wahlkampf aussehen – während die halbe Welt ins Weißwasser starrt.
