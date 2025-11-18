Jetzt ist das Kandidaten-Tableau offiziell komplett: Die SPD hat als dritte der großen Parteien in München ihren Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 aufgestellt. Am 8. März 2026, dem Internationalen Frauentag übrigens, werden bei der Wahl für das höchste Amt der Stadt drei Männer gegeneinander antreten. Und es gibt gute Gründe für die Annahme, dass der Münchner Oberbürgermeister auch nach diesem Datum Dieter Reiter heißen wird.