Von Berthold Neff

Die Gratulation per Whatsapp hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Sonntag fest eingeplant, aber er ließ es dann bleiben, als seine Parteikollegin Franziska Giffey das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten in Berlin eingefahren hatte. "Ein Führungsanspruch ist aus diesem Wahlergebnis nicht abzuleiten", sagte Reiter am Mittwoch im Presseclub, zumal die Regierende Bürgermeisterin ja auch ihr Direktmandat verloren habe.

Er selbst fände es besser, wenn auch in Stadtstaaten wie Berlin oder Hamburg die Bürgermeister direkt gewählt würden. Dass man dies als SPD-Kandidat schaffen kann, hat er bekanntlich schon zwei Mal bewiesen, zuletzt siegte Reiter mit 71,1 Prozent in der Stichwahl.

Und auch wenn er mitunter mit den Tücken der Politik und den Bremsen der Verwaltungsvorschriften hadert, hat er "Lust, noch ein paar Jahre dranzuhängen". Er begrüße es, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Altersbegrenzung von derzeit 67 Jahren für Bürgermeister abschaffen will. Mit Blick auf eine prominente Zuhörerin in der Runde, nämlich Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, die kürzlich ihren 90. Geburtstag feierte, fügte Reiter hinzu: Wenn jemand mit 90 Jahren noch mit so viel Elan bei der Sache sei, "schaffe ich es mit 70 Jahren vielleicht auch noch".

Reiter sagte, er habe Söder des Öfteren darauf hingewiesen, dass diese in Bayern geltende Altersgrenze unsinnig sei - gerade in Zeiten, da die Menschen immer später in Rente gehen sollen. Söder habe dann offenbar spontan entschieden, die Aufhebung anzugehen. Reiters Eindruck ist, dass Söder mit dieser Ankündigung viele in der CSU überrascht hat. Anfang 2026, wenn die nächste Kommunalwahl ansteht, wäre Reiter 67 Jahre alt. Die bisherige Regelung sieht vor, dass Bürgermeister bei Amtsantritt das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben dürfen. Bei Wegfall der Altersbegrenzung bräuchte es solche Rechenspiele nicht. Er habe jedenfalls "Spaß daran, Dinge zu bewegen", etwas für die Menschen in der Stadt zu leisten.

Reiter will wegen der Lach & Schieß "laufend Gespräche" führen

Und es gibt einiges zu tun. Könne er denn, so eine der Fragen in der Pressekonferenz, das Aus für die Kabarett-Institution Lach- und Schießgesellschaft verhindern? Reiter sagte, er habe mit allen Beteiligten Einzelgespräche geführt, um eine Lösung zu finden, aber das sei schwierig, wenn man "nur übereinander und über Anwälte redet", die Verhältnisse zwischen den Beteiligten seien "ziemlich zerrüttet". Er werde dennoch "laufend Gespräche" führen, um diesen "Eckpfeiler der Kabarettszene" zu retten.

Und wie geht es mit der Stadt insgesamt weiter? Einerseits sei es gut, dass sich große Firmen hier ansiedeln wollten, sie brächten aber auch Probleme mit sich. Deren gut bezahlte Fachleute könnten auf dem angespannten Immobilienmarkt eine Wohnung finden, aber die Durchschnittsverdiener blieben dann auf der Strecke. Es brauche daher, so Reiter, einen "sozialen Ausgleich".

Bei großen Immobilienprojekten setze die Stadt über das Instrument der "Sozialgerechten Bodennutzung" einen Anteil von günstigem, ans Einkommen gekoppeltem Wohnraum durch. Reiter zufolge soll dieses Prinzip künftig auch greifen, wenn Firmen Baurecht auf ihren Arealen nutzen und expandieren. Sie sollen sich dann an den sozialen Folgekosten beteiligen müssen.