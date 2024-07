Von Sebastian Krass

Egal, ob es private Investoren sind, die Geld verdienen wollen, oder sozial orientierte Genossenschaften – sie alle ächzen und klagen, wie schwierig es geworden sei, in München neue Wohnungen zu bauen. Nun will die Stadt ihnen das Leben etwas leichter machen. „Wohnungsbauoffensive“, dieses Schlagwort steht über einer Beschlussvorlage, die Elisabeth Merk, Leiterin des Planungsreferats, in der kommenden Woche in den Stadtrat einbringen wird. 30 einzelne Maßnahmen sind darin aufgeführt. Die Vorlage, die noch nicht öffentlich ist, liegt der SZ vor, zuerst darüber berichtet hat die Abendzeitung.