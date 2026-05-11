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Letzte Rede im StadtratReiter verabschiedet sich mit Respekt und einer Botschaft

Lesezeit: 2 Min.

Reiters letzter Auftritt im Startrat: Dabei übergab er die Amtskette des Münchner Oberbürgermeisters an seinen Nachfolger.
Reiters letzter Auftritt im Startrat: Dabei übergab er die Amtskette des Münchner Oberbürgermeisters an seinen Nachfolger. Florian Peljak

Wie der letzte Auftritt des Altoberbürgermeisters im Stadtrat war – und was er seinem Nachfolger Dominik Krause mitgibt.

Von Heiner Effern

Ganz zu Beginn gehört ihm noch einmal die große Bühne im Saal des Alten Rathauses, wahrscheinlich zum letzten Mal, wie er später selbst sagt. Dieter Reiter erhebt sich, schreitet vor zum Mikrofon, um die Rede zu beginnen, auf die alle mit Spannung gewartet haben. Sein erster öffentlicher Auftritt nach der Stichwahl, sein erstes öffentliches Aufeinandertreffen mit seinem Nachfolger Dominik Krause. Und der jetzige Altoberbürgermeister beginnt sie und hält sie auf die freundliche und auch ein wenig lässige Dieter-Reiter-Art, die lange seine Stärke war.

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