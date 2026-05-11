Ganz zu Beginn gehört ihm noch einmal die große Bühne im Saal des Alten Rathauses, wahrscheinlich zum letzten Mal, wie er später selbst sagt. Dieter Reiter erhebt sich, schreitet vor zum Mikrofon, um die Rede zu beginnen, auf die alle mit Spannung gewartet haben. Sein erster öffentlicher Auftritt nach der Stichwahl, sein erstes öffentliches Aufeinandertreffen mit seinem Nachfolger Dominik Krause. Und der jetzige Altoberbürgermeister beginnt sie und hält sie auf die freundliche und auch ein wenig lässige Dieter-Reiter-Art, die lange seine Stärke war.