Nicht genehmigte Tätigkeit für den FC Bayern : „Das wird man einem OB nicht durchgehen lassen“

Die Regierung von Oberbayern prüft ein Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter, Experten halten Konsequenzen für unausweichlich. Nun taucht auch noch ein erstaunliches Schreiben mit seiner Unterschrift auf.