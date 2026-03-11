Reicht das? Drei Tage nach seinem schlechten Ergebnis bei der Wahl hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) angekündigt, seine Engagements als Verwaltungsbeiratsvorsitzender und als Aufsichtsrat beim Fußball-Rekordmeister, die er sich nie hatte genehmigen lassen, zu beenden. Das Geld, das er dafür vereinnahmt hatte – 90 000 Euro –, spendet er den Sozialprojekten Mini-München und „Bunt kickt gut“. Dieser Schritt war unumgänglich – und seit Tagen überfällig.
MeinungMünchens OB gibt Ämter beim FC Bayern aufReiters Rückzug kommt zu spät und lässt zu viele Fragen offen
Kommentar von René Hofmann
Lesezeit: 2 Min.
