Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat für seine Tätigkeit als Verwaltungsbeirat des FC Bayern München seit Ende 2021 jährlich 20 000 Euro bekommen – ohne sich diese Nebentätigkeit vom Stadtrat genehmigen zu lassen. Das hat Reiter am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.
Münchner OB gibt Verfehlung zuDieter Reiter bekommt jährlich 20 000 Euro vom FC Bayern – ohne Genehmigung
Münchens Oberbürgermeister räumt ein, bereits als Verwaltungsbeirat des Fußball-Rekordmeisters Vergütungen erhalten zu haben. Damit droht ihm ein Disziplinarverfahren – noch bevor die offenen Fragen zu seinem Aufstieg in den Aufsichtsrat beantwortet sind.
Von Heiner Effern, Sebastian Krass und Joachim Mölter
