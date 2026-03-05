Das bayerische Beamtenrecht ist in dem Punkt eindeutig: Nebeneinkünfte von mehr als 10 000 Euro im Jahr sind genehmigungspflichtig. Reiter hat am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass er für seine Tätigkeit als Verwaltungsbeirat des FC Bayern München seit Ende 2021 jährlich 20 000 Euro bekommt – ohne sich das vom Stadtrat genehmigen zu lassen. Nun droht ihm, dem SPD-Spitzenkandidaten der Münchner Kommunalwahl, ein Disziplinarverfahren. Und bekannt wird das drei Tage vor dem Wahltermin. Ein Albtraum für Wahlkampfmanager und Parteistrategen.