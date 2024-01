Von Heiner Effern, Bernd Kastner und Andrea Schlaier

Die Stadt München will nach der Großdemonstration vom Sonntag den Kampf gegen den Rechtsextremismus und die AfD stärken und noch breiter in Politik und Gesellschaft verankern. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird dafür Vertreter von Parteien, Religionsgemeinschaften, Vereinen und Jugendorganisationen sowie aus Kultur, Wissenschaft und Unternehmen zu einem ersten Dialog ins Rathaus einladen. "Ziel dieses Austauschs ist es, die wehrhafte Stimmung aufzunehmen, Zivilgesellschaft und Politik zusammenzubringen und das große zivilgesellschaftliche Engagement, das sich in einer beeindruckenden Teilnahme von über 200 000 Menschen gezeigt hat, weiterzutragen", erklärte Reiter in einer Mitteilung.