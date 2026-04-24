Die angekündigte, öffentliche Beantwortung aller Fragen und die politische Aufarbeitung der FC-Bayern-Affäre von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fallen aus. Der Stadtrat wird sich zwar in seiner letzten Vollversammlung der laufenden Amtsperiode am Mittwoch mit den nicht genehmigten Nebentätigkeiten des noch amtierenden Oberbürgermeisters befassen. Doch das wird im nicht öffentlichen Teil passieren. Zudem fehlen in der vorliegenden Beschlussvorlage zentrale Antworten. Reiter wird nach Angaben eines Sprechers nicht zur Sitzung erscheinen.